Google Maps fait peau neuve : Gemini vous guide dÃ©sormais Ã  pied et Ã  vÃ©lo.
PubliÃ© le: 02/02/2026 @ 15:59:19: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLa prÃ©sence de Gemini dans les services Google se concrÃ©tise, et une nouvelle piÃ¨ce du puzzle vient s'ajouter Ã  ce puzzle. Il s'agit de Google Maps , qui Ã©tend l'intÃ©gration de l'assistant jusque dans les activitÃ©s les plus quotidiennes. L'idÃ©e est simple : disposer d'un guide plus interactif lors de dÃ©placements Ã  pied ou Ã  vÃ©lo. Lors de vos promenades, Gemini devient une sorte de compagnon. L'assistant rÃ©pond Ã  vos questions sur le quartier et vous suggÃ¨re des restaurants rÃ©putÃ©s Ã  proximitÃ©. Les itinÃ©raires utilisent les informations mises Ã  jour de Google Maps , qui offre un aperÃ§u constant de la situation rÃ©elle. Ainsi, les recherches de lieux se concentrent sur les Ã©vÃ©nements survenant le long du trajet. Tout se dÃ©roule par commandes vocales, pour une expÃ©rience simple et fluide, Ã©liminant ainsi le besoin d'interagir manuellement avec votre tÃ©lÃ©phone.

Pour les cyclistes , l'intÃ©gration de Gemini vise avant tout la sÃ©curitÃ©. Les commandes vocales permettent de consulter l' heure d'arrivÃ©e estimÃ©e ou le calendrier sans lÃ¢cher le guidon. Vous pouvez Ã©galement envoyer un message, comme un retard, par simple commande vocale, afin de rester concentrÃ© sur la route et d'Ã©viter les distractions. Cette fonction ne modifie pas la navigation, mais offre une assistance immÃ©diate pendant le pÃ©dalage.

La mise Ã  jour est actuellement dÃ©ployÃ©e dans le monde entier sur iOS et Android , dans les zones oÃ¹ Gemini est actif, y compris dans notre pays.
