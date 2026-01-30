Test Red Dead Redemption (Nintendo Switch 2) - Le retour d'un classique

Publié le: 30/01/2026 @ 03:03:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Grand Theft Auto au temps des cowboys ? C'est un petit peu cela. Red Dead Redemption vous met dans la peau de John Marston, un ancien truand qui s'est aujourd'hui rangé. Seulement voilà, les autorités corrompus de la ville ont kidnappé sa femme et son fils, afin de le forcer à effectuer de sales besognes. Laissé pour mort par ses anciens acolytes, Marston n'a plus qu'un seul objectif, se venger et éliminer toute la pègre de l'Ouest américain. Dans ce lieu et dans ce temps, tout est permis. Au fil de l’histoire, vous ferez la rencontre d'une foule de personnages plus pittoresques les uns que les autres .Tous ces personnages prennent vie à mesure que l’histoire se déroule au moyen de petits films parfaitement intégrés dans le jeu. Des acteurs professionnels leur ont prêté leur voix, et le tout s'anime plutôt bien. La durée de vie est d'ailleurs assez importante. Compter une bonne vingtaine d'heures pour boucler l'aventure principale. Les musiques ne sont pas disponibles uniquement à cheval qu'on se rassure, et le tout est globalement bien réalisé, de même que les doublages américains et les différents bruitages du jeu. Comme à l'accoutumée, le « free roaming gameplay » occupe une fois encore une place centrale. Ce concept offre la possibilité de découvrir la ville en toute liberté pour gagner de l’argent comme vous l’entendez et exécuter une foule de tâches lucratives. Bien que la liberté soit le maître-mot du gameplay, le jeu s’articule autour d’un récit composé d’une série de missions principales et secondaires. Par exemple, des bandes dangereuses essayeront de vous attirer dans un piège, les gens solliciteront de l’aide, parfois des animaux sauvages tels que des serpents, des ours et des loups viendront parasiter votre aire de jeu, etc. En outre, il sera possible de participer à des activités optionnelles : d’un duel de revolver classique aux jeux de hasard dans le saloon, au Far West, il y a toujours quelque chose à vivre.
