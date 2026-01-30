Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test Red Dead Redemption (Nintendo Switch 2) - Le retour d'un classique
Publié le: 30/01/2026 @ 03:03:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosGrand Theft Auto au temps des cowboys ? C'est un petit peu cela. Red Dead Redemption vous met dans la peau de John Marston, un ancien truand qui s'est aujourd'hui rangé. Seulement voilà, les autorités corrompus de la ville ont kidnappé sa femme et son fils, afin de le forcer à effectuer de sales besognes. Laissé pour mort par ses anciens acolytes, Marston n'a plus qu'un seul objectif, se venger et éliminer toute la pègre de l'Ouest américain. Dans ce lieu et dans ce temps, tout est permis. Au fil de l’histoire, vous ferez la rencontre d'une foule de personnages plus pittoresques les uns que les autres .Tous ces personnages prennent vie à mesure que l’histoire se déroule au moyen de petits films parfaitement intégrés dans le jeu. Des acteurs professionnels leur ont prêté leur voix, et le tout s'anime plutôt bien. La durée de vie est d'ailleurs assez importante. Compter une bonne vingtaine d'heures pour boucler l'aventure principale. Les musiques ne sont pas disponibles uniquement à cheval qu'on se rassure, et le tout est globalement bien réalisé, de même que les doublages américains et les différents bruitages du jeu. Comme à l'accoutumée, le « free roaming gameplay » occupe une fois encore une place centrale. Ce concept offre la possibilité de découvrir la ville en toute liberté pour gagner de l’argent comme vous l’entendez et exécuter une foule de tâches lucratives. Bien que la liberté soit le maître-mot du gameplay, le jeu s’articule autour d’un récit composé d’une série de missions principales et secondaires. Par exemple, des bandes dangereuses essayeront de vous attirer dans un piège, les gens solliciteront de l’aide, parfois des animaux sauvages tels que des serpents, des ours et des loups viendront parasiter votre aire de jeu, etc. En outre, il sera possible de participer à des activités optionnelles : d’un duel de revolver classique aux jeux de hasard dans le saloon, au Far West, il y a toujours quelque chose à vivre.
Les écouteurs Google Pixel Buds 2a sero... »« Maingear Retro98, « ordinateurs rétro ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Test The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS5) - Une suite à la série Trails Through Daybreak
28-01GOG Galaxy disposera d'un client natif pour Linux.
28-01Test Metroid Prime 4 : Beyond (Nintendo Switch 2) - Dix huit ans ont passé depuis la Wii
27-01Microsoft a mis à jour l'interface de Xbox Cloud Gaming.
27-01Test Bubble Bobble Sugar Dungeons (PS5) - Ce n'est pas le Bubble Bobble dont vous vous souvenez…
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Apple Apple
Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Matériel Matériel
NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?