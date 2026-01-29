Publié le: 29/01/2026 @ 03:01:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Ces cinq dernières années, les fans de Trails ont été gâtés par Nihon Falcom. Après tout, cela ne fait même pas quatre mois que nous avons terminé Trails in the Sky 1st Chapter, et nous voici déjà de retour avec le dernier jeu Trails qui poursuit les aventures de Van Arkride dans The Legend of Heroes: Trails Beyond The Horizon. Si vous êtes novice et n'avez jamais joué à un jeu Trails, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon n'est pas le point de départ idéal, car il s'agit du chapitre final d'un arc narratif développé par Falcom depuis vingt ans. En revanche, si vous êtes un vétéran de la série Trails, ce jeu vaut assurément le détour. En l'an 120X, tout ce que nous connaissons prendra fin. C'est la prédiction de Claude Epstein, père de la Révolution Orbale. À l'approche de ce jour fatidique, des préparatifs sont en cours dans un centre des monts Kunlun pour le lancement d'une fusée orbale dans l'espace. L'humanité parviendra-t-elle enfin à conquérir le cosmos ? Découvrira-t-elle un jour la vérité sur son monde ? Que se cache au-delà de l'horizon ? Tandis que le monde entier observe cette entreprise historique, des visages familiers se rassemblent à Ored pour participer aux essais de cette merveille technologique. Le chemin vers le ciel apportera-t-il un nouvel avenir à Zemuria ? Ou signera-t-il sa perte… ? The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon est le treizième opus de la série de JRPG Trails. Trails est réputé pour ses scénarios longs et complexes, expliqués de manière rationnelle et logique, ce qui confère aux treize jeux un fil conducteur commun.Les treize jeux sont en réalité divisés en quatre arcs narratifs, chacun correspondant à un pays : Liberl, Crossbell, Erebonia et l’ arc de Calvard. Trails Beyond the Horizon appartient au quatrième arc, celui de Calvard, et est le troisième jeu après Trails Through Daybreak I et II.
