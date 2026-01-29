Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Test The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon (PS5) - Une suite à la sé...
Publié le: 29/01/2026 @ 03:01:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCes cinq dernières années, les fans de Trails ont été gâtés par Nihon Falcom. Après tout, cela ne fait même pas quatre mois que nous avons terminé Trails in the Sky 1st Chapter, et nous voici déjà de retour avec le dernier jeu Trails qui poursuit les aventures de Van Arkride dans The Legend of Heroes: Trails Beyond The Horizon. Si vous êtes novice et n'avez jamais joué à un jeu Trails, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon n'est pas le point de départ idéal, car il s'agit du chapitre final d'un arc narratif développé par Falcom depuis vingt ans. En revanche, si vous êtes un vétéran de la série Trails, ce jeu vaut assurément le détour. En l'an 120X, tout ce que nous connaissons prendra fin. C'est la prédiction de Claude Epstein, père de la Révolution Orbale. À l'approche de ce jour fatidique, des préparatifs sont en cours dans un centre des monts Kunlun pour le lancement d'une fusée orbale dans l'espace. L'humanité parviendra-t-elle enfin à conquérir le cosmos ? Découvrira-t-elle un jour la vérité sur son monde ? Que se cache au-delà de l'horizon ? Tandis que le monde entier observe cette entreprise historique, des visages familiers se rassemblent à Ored pour participer aux essais de cette merveille technologique. Le chemin vers le ciel apportera-t-il un nouvel avenir à Zemuria ? Ou signera-t-il sa perte… ? The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon est le treizième opus de la série de JRPG Trails. Trails est réputé pour ses scénarios longs et complexes, expliqués de manière rationnelle et logique, ce qui confère aux treize jeux un fil conducteur commun.Les treize jeux sont en réalité divisés en quatre arcs narratifs, chacun correspondant à un pays : Liberl, Crossbell, Erebonia et l’ arc de Calvard. Trails Beyond the Horizon appartient au quatrième arc, celui de Calvard, et est le troisième jeu après Trails Through Daybreak I et II.
Google a désactivé des fonctionnalité... »« L'iPhone 16 sera le smartphone le plus p...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-01Test Red Dead Redemption (Nintendo Switch 2) - Le retour d'un classique
28-01GOG Galaxy disposera d'un client natif pour Linux.
28-01Test Metroid Prime 4 : Beyond (Nintendo Switch 2) - Dix huit ans ont passé depuis la Wii
27-01Microsoft a mis à jour l'interface de Xbox Cloud Gaming.
27-01Test Bubble Bobble Sugar Dungeons (PS5) - Ce n'est pas le Bubble Bobble dont vous vous souvenez…
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Apple Apple
Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Matériel Matériel
NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?