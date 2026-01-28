Se connecter  
Test Metroid Prime 4 : Beyond (Nintendo Switch 2) - Dix huit ans ont passé depu...
Publié le: 28/01/2026 @ 02:41:57: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosCela semblait impossible, et pourtant, c'est arrivé. Metroid Prime 4: Beyond est enfin une réalité après près de huit ans de développement, marqués par des changements de cap, des remises en question et une communication toujours au bord du silence. Le retour de l'une des licences les plus emblématiques du studio de Kyoto arrive sur Switch et, plus important encore, sur la nouvelle Switch 2, ouvrant un nouveau chapitre dans la saga Samus Aran. On parle d'une série qui a redéfini la perception de l'exploration à la première personne depuis ses débuts sur GameCube en 2002, avant d'évoluer sur Wii en 2007 avec Metroid Prime 3: Corruption , qui reste à ce jour le dernier chapitre de la trilogie principale. Lorsque Retro Studios a décidé de transposer l'essence du Metroidvania dans un univers en trois dimensions à la première personne, beaucoup ont jugé le pari risqué. Les faits ont prouvé le contraire. Avec Metroid Prime 4: Beyond, l'équipe américaine se retrouve une fois de plus confrontée à la tâche ardue de perpétuer un héritage impressionnant tout en comblant une attente de près de dix ans. Le projet, initialement confié à Bandai Namco, a été entièrement repensé et repris à zéro lorsque Nintendo a décidé de réintégrer Retro Studios. Cette décision a inévitablement prolongé le développement, mais elle permet aujourd'hui à la série de revenir avec une force et une cohérence qu'il aurait été difficile d'atteindre autrement. Il est presque risible de penser que ceux qui sont nés en 2007, année de sortie de Corruption , ont atteint l'âge adulte. Pourtant, pour Samus Aran, le temps semble s'être arrêté. Beyond reprend là où s'est arrêtée la fin secrète de Metroid Prime 3 , où Sylux, un chasseur de primes déjà bien connu des fans de Metroid Prime Hunters, faisait son apparition, laissant présager un affrontement futur. Ce moment est arrivé.
