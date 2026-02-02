Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.

La PlayStation Portal portable est devenue l'un des systèmes de jeu les plus atypiques de Sony depuis longtemps. Après l'échec de la PlayStation Vita sur le marché des consoles portables, la firme a fait un retour partiel dans ce segment avec un appareil initialement présenté comme une solution de lecture à distance. Depuis sa sortie en 2023, les fonctionnalités de la console ont été étendues au jeu en nuage, la transformant de facto en une PlayStation 5 portable capable de faire tourner des jeux dans des conditions optimales. Bien que la PlayStation Portal ne puisse pas exécuter de jeux nativement, elle a rencontré un franc succès auprès des joueurs, et sa popularité serait telle que Sony travaillerait déjà sur une version améliorée.
Kepler L2, un informateur réputé pour ses prédictions fiables concernant les décisions de Sony et Microsoft, a déclaré que la console a rencontré un tel succès qu'« une nouvelle version est en préparation cette année ». Interrogé sur les différences entre ce nouveau modèle et le précédent, il a répondu brièvement : OLED. Compte tenu des performances actuelles de l'appareil, le remplacement de l'écran semble être l'amélioration la plus évidente et pourrait rendre la console plus attractive pour les indécis. Cependant, l'impact sur le prix reste incertain, car de nombreux acheteurs ont choisi cette console portable précisément pour son prix abordable face à la concurrence. L'intégration d'une dalle OLED pourrait en effet faire grimper significativement le prix final du produit.
