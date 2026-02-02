Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Publié le: 02/02/2026 @ 00:33:14: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesLa PlayStation Portal portable est devenue l'un des systèmes de jeu les plus atypiques de Sony depuis longtemps. Après l'échec de la PlayStation Vita sur le marché des consoles portables, la firme a fait un retour partiel dans ce segment avec un appareil initialement présenté comme une solution de lecture à distance. Depuis sa sortie en 2023, les fonctionnalités de la console ont été étendues au jeu en nuage, la transformant de facto en une PlayStation 5 portable capable de faire tourner des jeux dans des conditions optimales. Bien que la PlayStation Portal ne puisse pas exécuter de jeux nativement, elle a rencontré un franc succès auprès des joueurs, et sa popularité serait telle que Sony travaillerait déjà sur une version améliorée.

Kepler L2, un informateur réputé pour ses prédictions fiables concernant les décisions de Sony et Microsoft, a déclaré que la console a rencontré un tel succès qu'« une nouvelle version est en préparation cette année ». Interrogé sur les différences entre ce nouveau modèle et le précédent, il a répondu brièvement : OLED. Compte tenu des performances actuelles de l'appareil, le remplacement de l'écran semble être l'amélioration la plus évidente et pourrait rendre la console plus attractive pour les indécis. Cependant, l'impact sur le prix reste incertain, car de nombreux acheteurs ont choisi cette console portable précisément pour son prix abordable face à la concurrence. L'intégration d'une dalle OLED pourrait en effet faire grimper significativement le prix final du produit.
« Apple ne commercialisera que trois modè...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-01La manette de la PS6 pourrait être équipée de boutons tactiles
22-01Les consoles de nouvelle génération pourraient sortir en 2030.
21-01Le prix de la Nintendo Switch 2 augmentera-t-il en 2026 ? Réponse des analystes
16-01Hyperkin entrevoit la possibilité d'une console portable Nintendo 64  1
12-01La Nintendo Switch est sur le point de devenir la deuxième console la plus vendue de tous les temps.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
Sony prépare une mise à jour pour PlayStation Portal.
Apple Apple
Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.
Matériel Matériel
NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?