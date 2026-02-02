Apple ne commercialisera que trois modèles d'iPhone à la fin de l'année.

Nikkei Asia a publié un nouveau rapport confirmant les rumeurs concernant les projets d'Apple pour cette année. La firme aux grandes oreilles envisagerait de lancer l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max à l'automne 2026, en même temps que l'iPhone Fold, tandis que l'iPhone 18 de base serait reporté au printemps 2027 et devrait être commercialisé en même temps que l'iPhone 18e. Cependant, le rapport ne fournit aucun détail précis sur le prochain iPhone d'entrée de gamme. Il affirme également qu'Apple ne devrait pas dévoiler l'iPhone Air 2 cette année. Ces informations concordent avec des publications distinctes de The Information et des déclarations de Mark Gurman de Bloomberg, mais contredisent les informations de Fixed Focus Digital, un informateur de Weibo, qui insiste sur le fait que le prochain iPhone ultra-fin arrivera à l'automne 2026.
Le lancement en deux temps de la gamme iPhone 18 semble logique compte tenu des deux défis majeurs auxquels Apple est actuellement confrontée. Comme l'a expliqué l'entreprise lors de sa récente conférence téléphonique sur les résultats financiers, les puces mémoire et la capacité limitée de TSMC à produire des composants utilisant des procédés avancés constituent des goulets d'étranglement importants dans sa chaîne d'approvisionnement. L'essor de l'intelligence artificielle a accaparé une part importante de la capacité de production mondiale de DRAM, réduisant ainsi l'offre de mémoire mobile LPDDR. Parallèlement, le procédé de gravure 2 nm de pointe de TSMC fait face à une pénurie de capacité pour l'encapsulation avancée des puces, ce qui rend impossible la production de smartphones en quantités suffisantes.
