NVIDIA a publié une mise à jour pour les anciennes cartes graphiques.
Publié le: 02/02/2026 @ 00:31:50: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielAujourd'hui, NVIDIA a officiellement publié le pilote de sécurité GeForce 582.28 WHQL pour les cartes graphiques GeForce basées sur les architectures Maxwell, Pascal et Volta, qui ne bénéficient plus des mises à jour Game Ready régulières. Il est important de noter que cette version est entièrement axée sur la sécurité et n'ajoute aucune nouvelle fonctionnalité ni amélioration des performances. NVIDIA a annoncé que le pilote 582.28 corrige plusieurs vulnérabilités critiques dans la pile de pilotes graphiques NVIDIA, affectant les systèmes Windows et Linux, ainsi que le logiciel NVIDIA vGPU. Selon le contexte, ces failles pourraient être exploitées pour l'exécution de code arbitraire, l'élévation de privilèges, la substitution de données, le déni de service ou la divulgation d'informations. De plus, une vulnérabilité de gravité modérée dans le pilote audio HD a été corrigée. Hormis les mises à jour de sécurité, aucune correction de bug, qu'elle soit spécifique à un jeu ou générale, n'a été annoncée. Ce pilote est destiné aux utilisateurs d'anciennes cartes graphiques GeForce, et la société recommande son installation afin de limiter les risques de sécurité potentiels. C'est un point positif : GeForce continue de prendre en charge les anciennes cartes graphiques avec des correctifs de sécurité, même pour du matériel très ancien. Les concurrents sur le marché des cartes graphiques ne peuvent pas en dire autant, ce qui est assurément regrettable. Par conséquent, nous vous recommandons vivement d'installer cette mise à jour dès que possible.
