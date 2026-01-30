Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.

Il y a à peine vingt ans, l'accès à Internet par ligne téléphonique était associé au son caractéristique d'un modem et à des débits mesurés en kilobits par seconde. Aujourd'hui, cette même infrastructure, composée de deux fils fins, permet de transmettre des données à des vitesses gigabit. Une expérience menée au Royaume-Uni démontre que des câbles téléphoniques oubliés peuvent connaître une seconde vie. Au Royaume-Uni, les immeubles d'appartements anciens n'ont souvent pas été conçus pour les réseaux informatiques modernes. Nombre d'entre eux sont dépourvus de ports Ethernet, ne laissant que le câblage électrique et les lignes téléphoniques traditionnelles comme seule infrastructure disponible. HFT Guy, l'auteur du blog, a rencontré la même difficulté. Ses tentatives d'utilisation d'adaptateurs CPL, qui transmettent des données via les câbles électriques, ont rapidement révélé leurs faiblesses en termes de stabilité et de qualité de connexion. Cette expérience l'a incité à rechercher une alternative qui ne nécessiterait pas de percer des murs ni de tirer de nouveaux câbles dans tout l'appartement. À première vue, l'idée d'utiliser les lignes téléphoniques pour la transmission de données semble tout à fait logique. L'Ethernet à paires torsadées et le câble téléphonique utilisent tous deux des fils de cuivre. Cependant, les différences s'avèrent importantes. Un câble à paires torsadées standard comporte généralement huit fils, tandis qu'une ligne téléphonique n'en compte que deux. De plus, la topologie du câblage diffère. Dans de nombreux foyers, les lignes téléphoniques sont connectées en série, avec un point central et de nombreuses ramifications. Les réseaux Ethernet nécessitent des connexions en étoile, avec un accès direct à chaque point. Pendant des années, ces limitations ont effectivement bloqué l'idée d'utiliser des câbles téléphoniques pour construire un réseau domestique moderne.
Une avancée majeure a été réalisée avec le GIGA Copper G4201, un adaptateur Ethernet basé sur la norme G.hn Wave 2. Cette solution permet la transmission de données via les câbles téléphoniques ou coaxiaux existants sans perturber les infrastructures des bâtiments. La technologie G.hn répartit le signal sur plusieurs sous-porteuses sur une large bande de fréquences et utilise des mécanismes de correction d'erreurs avancés, ce qui garantit une faible latence et un débit élevé. En pratique, l'installation s'est avérée étonnamment simple. L'adaptateur a été connecté au routeur à l'aide d'un câble Ethernet standard, puis à la ligne téléphonique fixe via un connecteur RJ11 britannique. Des adaptateurs supplémentaires ont ensuite été installés dans chaque pièce pour accéder au réseau par Ethernet ou créer un point d'accès Wi-Fi local. Une série de tests a confirmé la possibilité d'une transmission de données d'environ 1 Gbit/s via un réseau téléphonique domestique. Toutefois, il convient de rappeler que l'infrastructure interne à elle seule ne permettra pas d'améliorer le débit proposé par un fournisseur d'accès à Internet. Les abonnés à 100 ou 200 Mbit/s resteront limités par les conditions de leur contrat, même s'ils bénéficieront d'un réseau local stable sans câblage supplémentaire. Dans de nombreuses maisons anciennes, les lignes téléphoniques, installées lors de la construction ou par les premiers occupants, restent inutilisées. Les utiliser pour créer un réseau local domestique permet d'éviter le passage de câbles Ethernet dans les pièces et les couloirs, tout en offrant des performances similaires aux installations modernes.
L'histoire d'Internet via les lignes téléphoniques a bouclé la boucle de façon surprenante. Au début du XXIe siècle, les utilisateurs se connectaient à Internet grâce aux modems V.90 et V.92, atteignant des débits théoriques de 56 kbit/s, mais en pratique nettement inférieurs. Plus tard, l'ADSL a fait son apparition, offrant des débits jusqu'à 24 Mbit/s, et a constitué pendant des années la base de l'Internet domestique dans de nombreux pays. Aujourd'hui, à l'ère de la fibre optique et des réseaux gigabit, les anciennes lignes téléphoniques pourraient de nouveau être utilisées, même si cette solution restera très marginale.
