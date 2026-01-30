Se connecter  
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Publié le: 30/01/2026 @ 18:31:23: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsIl y a peu, Windows 11 semblait avoir conquis le marché pour de bon, reléguant son prédécesseur loin derrière. Cependant, des données récentes indiquent un renversement de tendance. Les utilisateurs ont massivement revu leurs choix, et Windows 10 regagne en popularité au détriment du système d'exploitation plus récent de Microsoft. D'après les statistiques de Statcounter, en octobre 2025, Windows 11 représentait 58,18 % des installations, contre 41,17 % pour Windows 10. Un mois plus tard, l'écart s'est réduit : Windows 11 est tombé à 53,7 % et Windows 10 a progressé à 42,7 %. Décembre a marqué un nouveau tournant. Windows 11 a terminé l'année avec une part de marché de 50,7 %, tandis que Windows 10 s'est hissé à environ 44,6 %. Bien que l'écart ne soit que de quelques points de pourcentage, cela représente concrètement des millions d'ordinateurs. Microsoft estime que Windows est actuellement installé sur plus de 1,4 milliard d'appareils.

La baisse de popularité du dernier système d'exploitation a coïncidé avec une série de mises à jour problématiques. Microsoft a officiellement admis que certains correctifs avaient provoqué des erreurs et une instabilité, nuisant fortement à la confiance des utilisateurs. L'annonce selon laquelle les clés de récupération BitLocker pouvaient être transmises aux forces de l'ordre américaines sur demande a porté un autre coup dur à l'image de Microsoft. Il est intéressant de noter que, durant la même période, le nombre d'utilisateurs de Windows 7 a sensiblement augmenté, d'environ 3,9 %. Cela montre que certains préfèrent s'en tenir à des solutions plus anciennes et éprouvées, même au prix d'un manque de support et de mises à jour de sécurité. Il est important de rappeler que les données de Statcounter ne sont pas des statistiques officielles de Microsoft, mais de simples estimations basées sur l'analyse du trafic réseau. Seul le fabricant du système connaît les chiffres exacts. Cependant, la tendance est claire : l'adoption de Windows 11 a ralenti et les utilisateurs privilégient de plus en plus la stabilité et la prévisibilité à l'innovation.

C’est un signal d’alarme pour Microsoft. Si l’entreprise souhaite que Windows 11 conserve sa position de système d’exploitation par défaut, elle devra regagner la confiance des utilisateurs, tant en matière de qualité des mises à jour que de protection de la vie privée.
