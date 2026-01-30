Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'UE dit adieu à Starlink.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'U...
Publié le: 30/01/2026 @ 18:29:43: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetEn janvier 2026, l'Union européenne a lancé le premier élément opérationnel de son propre réseau de communications par satellite sécurisé. Ce projet de 10,6 milliards d'euros revêt une importance stratégique pour la sécurité et l'autonomie technologique de l'UE. Cette nouvelle infrastructure permet aux États membres d'accéder à des communications militaires et gouvernementales cryptées, développées et contrôlées exclusivement en Europe. IRIS2 et Govsatcom sont désormais opérationnels. L'infrastructure déployée comprend les premiers éléments des systèmes IRIS2 et Govsatcom. Ce dernier a été conçu comme une plateforme de partage des ressources satellitaires entre les États membres et les opérateurs privés à des fins gouvernementales et militaires. Le système vise à garantir une communication continue, même en cas de crise ou de conflit. Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a souligné que tous les pays de l'UE ont désormais accès à des communications par satellite souveraines. Il a précisé que cette infrastructure a été conçue, construite et exploitée en Europe et demeure sous contrôle européen. M. Kubilius a également confirmé que l'Ukraine a demandé l'accès à ce système et que la réglementation nécessaire est en cours d'élaboration.

La décision d'accélérer le projet s'explique en partie par la montée des tensions internationales et l'incertitude quant à la disponibilité des systèmes satellitaires commerciaux. SpaceX a déjà bloqué des milliers de terminaux Starlink pour utilisation abusive dans des régions sous sanctions. Pour les décideurs européens, cela a confirmé la nécessité de disposer de leurs propres solutions de communication indépendantes. Ce nouveau réseau répondra aux besoins du public et à certaines applications commerciales. À terme, il deviendra l'un des piliers de l'infrastructure numérique européenne, aux côtés du système de navigation Galileo et du programme d'observation de la Terre Copernicus. IRIS2 est l'un des plus grands projets spatiaux de l'histoire de l'Union européenne. Son coût total est estimé à 10,6 milliards d'euros. Environ 6 milliards d'euros proviennent du budget de l'UE, 550 millions d'euros sont fournis par l'Agence spatiale européenne et les 4,1 milliards d'euros restants sont financés par le consortium industriel SpaceRISE. Ce projet est piloté par SES (Luxembourg), Eutelsat (France) et Hispasat (Espagne). De grandes entreprises européennes des secteurs spatial et des télécommunications y participent également, notamment Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Deutsche Telekom, Orange et OHB.

À terme, IRIS2 sera composé de plus de 290 satellites déployés sur différentes orbites terrestres. Le segment en orbite terrestre moyenne comprendra 18 satellites évoluant à une altitude d'environ 8 000 kilomètres. La plus grande partie de la constellation se trouvera en orbite terrestre basse, avec 264 satellites évoluant à une altitude d'environ 1 200 kilomètres. Des unités supplémentaires en orbite plus basse serviront à tester de nouvelles technologies et des solutions futures. Une partie de l'infrastructure pourrait être complétée par les satellites commerciaux SES existants, dont la constellation O3b opère à des altitudes similaires. Le déploiement complet du système est prévu pour 2030.

Des initiatives nationales sont développées en parallèle du projet européen. Fin janvier 2026, l'entreprise allemande Rheinmetall et OHB ont entamé des discussions sur un projet commun de constellation de satellites de télécommunications pour la Bundeswehr. Ce système vise à assurer la connectivité principalement sur le flanc est de l'OTAN. Ce projet prévoit la création d'une coentreprise et l'obtention de financements dans le cadre du programme gouvernemental de développement des technologies spatiales, doté de 35 milliards d'euros. Grâce à ces investissements, l'Allemagne est devenue un acteur majeur du marché mondial des technologies spatiales, juste derrière les États-Unis et la Chine.
Windows 11 perd une fois de plus des par... »« WinRAR en danger : Cette faille de sécu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-01Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
13-01L'Iran a brouillé l'internet d'Elon Musk. Blocage sans précédent de Starlink
12-01Cloudflare pourrait se retirer d'Italie. L'entreprise a refusé de bloquer les sites pirates.
09-01Les premiers routeurs Wi-Fi 8 ont été dévoilés au CES 2026.
09-01L'Iran coupe internet. Les manifestants se retrouvent sans moyen de communication.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Internet Internet
Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'UE dit adieu à Starlink.
Logiciels Logiciels
WinRAR en danger : Cette faille de sécurité est peut-être déjà présente sur votre ordinateur.
Navigateurs Navigateurs
Chrome fera presque tout pour vous. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?