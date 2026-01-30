Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'UE dit adieu à Starlink.

En janvier 2026, l'Union européenne a lancé le premier élément opérationnel de son propre réseau de communications par satellite sécurisé. Ce projet de 10,6 milliards d'euros revêt une importance stratégique pour la sécurité et l'autonomie technologique de l'UE. Cette nouvelle infrastructure permet aux États membres d'accéder à des communications militaires et gouvernementales cryptées, développées et contrôlées exclusivement en Europe. IRIS2 et Govsatcom sont désormais opérationnels. L'infrastructure déployée comprend les premiers éléments des systèmes IRIS2 et Govsatcom. Ce dernier a été conçu comme une plateforme de partage des ressources satellitaires entre les États membres et les opérateurs privés à des fins gouvernementales et militaires. Le système vise à garantir une communication continue, même en cas de crise ou de conflit. Le commissaire européen à la Défense et à l'Espace, Andrius Kubilius, a souligné que tous les pays de l'UE ont désormais accès à des communications par satellite souveraines. Il a précisé que cette infrastructure a été conçue, construite et exploitée en Europe et demeure sous contrôle européen. M. Kubilius a également confirmé que l'Ukraine a demandé l'accès à ce système et que la réglementation nécessaire est en cours d'élaboration.
La décision d'accélérer le projet s'explique en partie par la montée des tensions internationales et l'incertitude quant à la disponibilité des systèmes satellitaires commerciaux. SpaceX a déjà bloqué des milliers de terminaux Starlink pour utilisation abusive dans des régions sous sanctions. Pour les décideurs européens, cela a confirmé la nécessité de disposer de leurs propres solutions de communication indépendantes. Ce nouveau réseau répondra aux besoins du public et à certaines applications commerciales. À terme, il deviendra l'un des piliers de l'infrastructure numérique européenne, aux côtés du système de navigation Galileo et du programme d'observation de la Terre Copernicus. IRIS2 est l'un des plus grands projets spatiaux de l'histoire de l'Union européenne. Son coût total est estimé à 10,6 milliards d'euros. Environ 6 milliards d'euros proviennent du budget de l'UE, 550 millions d'euros sont fournis par l'Agence spatiale européenne et les 4,1 milliards d'euros restants sont financés par le consortium industriel SpaceRISE. Ce projet est piloté par SES (Luxembourg), Eutelsat (France) et Hispasat (Espagne). De grandes entreprises européennes des secteurs spatial et des télécommunications y participent également, notamment Airbus Defence and Space, Thales Alenia Space, Deutsche Telekom, Orange et OHB.
À terme, IRIS2 sera composé de plus de 290 satellites déployés sur différentes orbites terrestres. Le segment en orbite terrestre moyenne comprendra 18 satellites évoluant à une altitude d'environ 8 000 kilomètres. La plus grande partie de la constellation se trouvera en orbite terrestre basse, avec 264 satellites évoluant à une altitude d'environ 1 200 kilomètres. Des unités supplémentaires en orbite plus basse serviront à tester de nouvelles technologies et des solutions futures. Une partie de l'infrastructure pourrait être complétée par les satellites commerciaux SES existants, dont la constellation O3b opère à des altitudes similaires. Le déploiement complet du système est prévu pour 2030.
Des initiatives nationales sont développées en parallèle du projet européen. Fin janvier 2026, l'entreprise allemande Rheinmetall et OHB ont entamé des discussions sur un projet commun de constellation de satellites de télécommunications pour la Bundeswehr. Ce système vise à assurer la connectivité principalement sur le flanc est de l'OTAN. Ce projet prévoit la création d'une coentreprise et l'obtention de financements dans le cadre du programme gouvernemental de développement des technologies spatiales, doté de 35 milliards d'euros. Grâce à ces investissements, l'Allemagne est devenue un acteur majeur du marché mondial des technologies spatiales, juste derrière les États-Unis et la Chine.
