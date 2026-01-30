Chrome fera presque tout pour vous. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne.

Publié le: 30/01/2026 @ 18:27:28: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de Chrome appelée « navigation automatique ». Elle est conçue pour automatiser certaines tâches, notamment celles qui nécessitent généralement de naviguer entre les pages et de cliquer manuellement. Désormais, Gemini, un assistant IA intégré au navigateur, s'en chargera. La navigation automatique fonctionne sur ordinateur et se déclenche lorsque l'utilisateur décrit une tâche dans la fenêtre Gemini de Chrome. Le navigateur peut alors faire défiler les pages, cliquer sur les liens et les champs de formulaire, et saisir du texte automatiquement. Tout se passe sur l'appareil de l'utilisateur, même si le modèle d'IA s'exécute dans le cloud. Une fois une tâche lancée, Chrome affiche un message indiquant que la navigation automatique est active. Un nouvel onglet s'ouvre, signalé par une icône de curseur spéciale. De plus, la barre latérale Gemini vous permet de suivre précisément l'activité du navigateur et les étapes qu'il effectue. Google souligne que la navigation automatique ne fonctionne pas de manière totalement autonome. Lors d'actions importantes, l'utilisateur doit confirmer son choix. C'est le cas, par exemple, pour se connecter à des comptes nécessitant une autorisation préalable d'utiliser Google Password Manager. Il en va de même pour les achats ou la publication de contenu sur les réseaux sociaux. La responsabilité du clic final sur le bouton « Acheter » ou « Publier » incombe toujours à l'utilisateur. Vous pouvez également reprendre le contrôle à tout moment et interrompre les actions automatiques. Il est important de noter que, même lorsque Auto Browser fonctionne en arrière-plan, vous pouvez continuer à utiliser d'autres onglets et sites web comme d'habitude.
Google affirme que la navigation automatique est un outil aux multiples applications. Par exemple, elle permet de planifier des achats à partir d'une photo. Si un utilisateur trouve une photo inspirante, Gemini peut en reconnaître les éléments, rechercher des produits similaires en ligne, les ajouter au panier et respecter le budget. L'outil peut même tenter d'utiliser des codes de réduction. Cette fonctionnalité vise également à simplifier le remplissage de formulaires, l'inscription à des événements, la déclaration d'impôts et la vérification des factures. Google entrevoit aussi des applications potentielles pour la planification de voyages, comme la comparaison des prix des hôtels et des vols pour différentes dates et l'identification de l'option la plus économique. La navigation automatique est déployée aujourd'hui aux États-Unis pour les utilisateurs d'AI Pro et d'AI Ultra. Le nombre d'actions automatiques qu'elle peut effectuer quotidiennement est limité. On ignore pour l'instant si et quand elle sera déployée à l'échelle mondiale.
Parallèlement, Google teste une fonctionnalité qui permettra au navigateur de se lancer automatiquement au démarrage de Windows. Cette solution, en développement depuis plusieurs mois, est visible dans le code de Chromium.
