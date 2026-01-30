Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Windows 11 a dépassé le milliard d'utilisateurs. Windows 10 avait mis plus de ...
Publié le: 30/01/2026 @ 18:26:01: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsMicrosoft a officiellement confirmé que son dernier système d'exploitation a franchi le cap du milliard d'utilisateurs. Qui plus est, il a atteint ce chiffre plus rapidement que Windows 10, même si les circonstances de ce succès sont pour le moins discutables. Selon Microsoft, Windows 11 a atteint le milliard d'utilisateurs actifs en seulement 1 576 jours après son lancement. À titre de comparaison, Windows 10 avait mis 1 706 jours pour y parvenir. Bien que la différence ne soit pas énorme, elle est symboliquement significative, démontrant que le système d'exploitation le plus récent a été adopté plus rapidement que son prédécesseur, pourtant extrêmement populaire. Ce constat est d'autant plus intéressant que des rapports récents indiquent que Windows 10 regagne des parts de marché , notamment sur le segment des ordinateurs de bureau. Microsoft ne cache pas que la forte augmentation récente du nombre d'utilisateurs de Windows 11 est directement liée à la fin du support de Windows 10. Au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2025, de nombreux utilisateurs et entreprises n'ont eu d'autre choix que de migrer. Curieusement, la popularité croissante de Windows 11 ne s'est pas traduite par une amélioration des résultats du segment « Appareils » ; au contraire, Microsoft a constaté une baisse de son chiffre d'affaires. Cela laisse supposer que les mises à jour système ont été davantage déployées sur le matériel existant que sur les nouveaux ordinateurs.

Malgré ce résultat impressionnant, les avis des utilisateurs sur Windows 11 restent loin d'être enthousiastes. Les critiques portent principalement sur la stabilité, les performances, les modifications de l'interface et une politique de mises à jour trop fréquente. Cependant, cela n'a pas empêché le système d'atteindre des niveaux inaccessibles à Windows 8 et Windows Vista. C'est un argument de poids pour Microsoft, car Windows 11, malgré un accueil mitigé, représente objectivement un plus grand succès commercial que les deux versions les plus critiquées du système dans l'histoire de l'entreprise. Avec un milliard d'utilisateurs, Microsoft a déclaré que sa priorité pour 2026 sera d'améliorer les performances et la stabilité de Windows 11 et de regagner la confiance des utilisateurs, des joueurs et des développeurs. Cette orientation laisse penser que la sortie de Windows 12 est peu probable à court terme. Plutôt qu'une révolution, l'entreprise privilégie clairement l'évolution et l'optimisation de la plateforme existante.

Bien que Windows demeure un pilier de l'écosystème Microsoft, son importance commerciale est en net déclin. Le segment « Informatique personnelle », qui comprend Windows et Xbox, a généré 14,3 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. À titre de comparaison, Microsoft Cloud, grâce à Azure et à ses solutions d'IA, a dépassé les 51 milliards de dollars. Cette comparaison démontre parfaitement que, même si Windows 11 bat des records de popularité, les véritables profits de Microsoft se font désormais ailleurs.
Chrome fera presque tout pour vous. Cett... »« Un navigateur sans intelligence artifici...
Plus d'actualités dans cette catégorie
30-01Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
21-01Windows 11 refuse de s'éteindre : un correctif inattendu est arrivé
21-01Windows 95 possédait une fonctionnalité cachée de redémarrage rapide
19-01Windows 11 peut refuser de s'arrêter après la mise à jour de janvier 2026
15-01Les mises à jour de Windows 11 et Windows Server rendent une fonctionnalité essentielle inutilisable. Que des problèmes !
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Internet Internet
Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'UE dit adieu à Starlink.
Logiciels Logiciels
WinRAR en danger : Cette faille de sécurité est peut-être déjà présente sur votre ordinateur.
Navigateurs Navigateurs
Chrome fera presque tout pour vous. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?