Microsoft a officiellement confirmé que son dernier système d'exploitation a franchi le cap du milliard d'utilisateurs. Qui plus est, il a atteint ce chiffre plus rapidement que Windows 10, même si les circonstances de ce succès sont pour le moins discutables. Selon Microsoft, Windows 11 a atteint le milliard d'utilisateurs actifs en seulement 1 576 jours après son lancement. À titre de comparaison, Windows 10 avait mis 1 706 jours pour y parvenir. Bien que la différence ne soit pas énorme, elle est symboliquement significative, démontrant que le système d'exploitation le plus récent a été adopté plus rapidement que son prédécesseur, pourtant extrêmement populaire. Ce constat est d'autant plus intéressant que des rapports récents indiquent que Windows 10 regagne des parts de marché , notamment sur le segment des ordinateurs de bureau. Microsoft ne cache pas que la forte augmentation récente du nombre d'utilisateurs de Windows 11 est directement liée à la fin du support de Windows 10. Au cours du trimestre se terminant le 31 décembre 2025, de nombreux utilisateurs et entreprises n'ont eu d'autre choix que de migrer. Curieusement, la popularité croissante de Windows 11 ne s'est pas traduite par une amélioration des résultats du segment « Appareils » ; au contraire, Microsoft a constaté une baisse de son chiffre d'affaires. Cela laisse supposer que les mises à jour système ont été davantage déployées sur le matériel existant que sur les nouveaux ordinateurs.
Malgré ce résultat impressionnant, les avis des utilisateurs sur Windows 11 restent loin d'être enthousiastes. Les critiques portent principalement sur la stabilité, les performances, les modifications de l'interface et une politique de mises à jour trop fréquente. Cependant, cela n'a pas empêché le système d'atteindre des niveaux inaccessibles à Windows 8 et Windows Vista. C'est un argument de poids pour Microsoft, car Windows 11, malgré un accueil mitigé, représente objectivement un plus grand succès commercial que les deux versions les plus critiquées du système dans l'histoire de l'entreprise. Avec un milliard d'utilisateurs, Microsoft a déclaré que sa priorité pour 2026 sera d'améliorer les performances et la stabilité de Windows 11 et de regagner la confiance des utilisateurs, des joueurs et des développeurs. Cette orientation laisse penser que la sortie de Windows 12 est peu probable à court terme. Plutôt qu'une révolution, l'entreprise privilégie clairement l'évolution et l'optimisation de la plateforme existante.
Bien que Windows demeure un pilier de l'écosystème Microsoft, son importance commerciale est en net déclin. Le segment « Informatique personnelle », qui comprend Windows et Xbox, a généré 14,3 milliards de dollars de revenus au dernier trimestre. À titre de comparaison, Microsoft Cloud, grâce à Azure et à ses solutions d'IA, a dépassé les 51 milliards de dollars. Cette comparaison démontre parfaitement que, même si Windows 11 bat des records de popularité, les véritables profits de Microsoft se font désormais ailleurs.
