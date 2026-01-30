Un navigateur sans intelligence artificielle. Vivaldi va à contre-courant.

Publié le: 30/01/2026 @ 18:24:19: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
La dernière version du navigateur Vivaldi rompt nettement avec la tendance actuelle, où presque tous les développeurs de logiciels s'efforcent d'intégrer l'intelligence artificielle à leurs produits. La version 7.8 non seulement ne met pas en avant les fonctionnalités basées sur l'IA, mais privilégie des solutions conçues de manière traditionnelle, sans recourir à des modèles d'apprentissage automatique. Pour les développeurs de Vivaldi, il s'agit d'un choix délibéré, fruit de l'observation des comportements et des attentes des utilisateurs. Jon von Tetzchner, PDG de Vivaldi, ne mâche pas ses mots. Il estime que les utilisateurs sont de plus en plus lassés de l'intelligence artificielle omniprésente. Selon lui, l'IA n'inspire pas l'enthousiasme, mais l'irritation, surtout lorsqu'elle s'intègre à des outils du quotidien sans justification claire. Von Tetzchner souligne que, bien souvent, l'intelligence artificielle est intégrée aux produits non pas pour améliorer le confort de travail, mais pour offrir aux entreprises de nouvelles opportunités de monétisation et de collecte de données. Pour Vivaldi, le respect de la vie privée demeure un principe fondamental, raison pour laquelle l'entreprise n'entend pas suivre la voie des grands acteurs du secteur.
La principale nouveauté de la version 7.8 est son système d'onglets étendu. Il permet de travailler simultanément sur plusieurs pages dans une seule fenêtre, offrant une flexibilité nettement supérieure aux solutions concurrentes. Les créateurs du navigateur présentent fièrement cette fonctionnalité comme la plus grande avancée en matière de multitâche depuis l'introduction des onglets. Dans le même temps, le client de messagerie a été amélioré, les performances optimisées et les petits éléments d'interface, caractéristiques de Vivaldi depuis longtemps, ont été peaufinés. Tout cela a été réalisé sans recourir à des modèles de langage ni à des systèmes prédictifs. Vivaldi ne rejette pas totalement l'intelligence artificielle. Elle trouve des applications dans la traduction et la recherche d'informations, mais l'entreprise n'a aucune intention de lui confier le contrôle du navigateur ou des actions de l'utilisateur. Von Tetzchner affirme clairement que l'idée d'un navigateur prenant des décisions à la place des humains contredit la philosophie du projet. Le PDG de Vivaldi constate également le déluge de contenus générés automatiquement. Il estime qu'Internet devient de plus en plus un espace saturé de contenus répétitifs et impersonnels, peu pertinents. Cependant, l'entreprise n'envisage pas de développer de mécanismes de filtrage de ces contenus, considérant qu'il s'agit d'une course contre la montre qui nécessiterait rapidement le déploiement de systèmes d'IA supplémentaires.
Vivaldi opère en marge d'un marché dominé par les entreprises américaines, mais cela pourrait constituer son atout. Von Tetzchner admet que la société n'a pas encore atteint la taille d'Opera ou de Chrome, et sa part de marché réelle est difficile à estimer car le navigateur ne s'identifie pas clairement dans ses en-têtes User-Agent. Parallèlement, l'intérêt pour les alternatives aux produits des grandes entreprises américaines s'accroît. Les discussions sur la souveraineté numérique, les logiciels locaux et l'indépendance technologique gagnent du terrain auprès des institutions et des législateurs. Selon von Tetzchner, cette tendance est manifeste et pourrait s'intensifier dans les années à venir, notamment en Europe. Le PDG de Vivaldi compare l'engouement actuel pour l'intelligence artificielle aux vagues d'enthousiasme précédentes autour de la blockchain et des cryptomonnaies. Il estime que de nombreuses entreprises agissent aujourd'hui par crainte d'être dépassées, plutôt qu'en fonction des besoins réels des utilisateurs. Vivaldi pose des questions différentes : que veulent vraiment les gens et quelles fonctionnalités améliorent réellement leur expérience de navigation quotidienne ?
La principale nouveauté de la version 7.8 est son système d'onglets étendu. Il permet de travailler simultanément sur plusieurs pages dans une seule fenêtre, offrant une flexibilité nettement supérieure aux solutions concurrentes. Les créateurs du navigateur présentent fièrement cette fonctionnalité comme la plus grande avancée en matière de multitâche depuis l'introduction des onglets. Dans le même temps, le client de messagerie a été amélioré, les performances optimisées et les petits éléments d'interface, caractéristiques de Vivaldi depuis longtemps, ont été peaufinés. Tout cela a été réalisé sans recourir à des modèles de langage ni à des systèmes prédictifs. Vivaldi ne rejette pas totalement l'intelligence artificielle. Elle trouve des applications dans la traduction et la recherche d'informations, mais l'entreprise n'a aucune intention de lui confier le contrôle du navigateur ou des actions de l'utilisateur. Von Tetzchner affirme clairement que l'idée d'un navigateur prenant des décisions à la place des humains contredit la philosophie du projet. Le PDG de Vivaldi constate également le déluge de contenus générés automatiquement. Il estime qu'Internet devient de plus en plus un espace saturé de contenus répétitifs et impersonnels, peu pertinents. Cependant, l'entreprise n'envisage pas de développer de mécanismes de filtrage de ces contenus, considérant qu'il s'agit d'une course contre la montre qui nécessiterait rapidement le déploiement de systèmes d'IA supplémentaires.
Vivaldi opère en marge d'un marché dominé par les entreprises américaines, mais cela pourrait constituer son atout. Von Tetzchner admet que la société n'a pas encore atteint la taille d'Opera ou de Chrome, et sa part de marché réelle est difficile à estimer car le navigateur ne s'identifie pas clairement dans ses en-têtes User-Agent. Parallèlement, l'intérêt pour les alternatives aux produits des grandes entreprises américaines s'accroît. Les discussions sur la souveraineté numérique, les logiciels locaux et l'indépendance technologique gagnent du terrain auprès des institutions et des législateurs. Selon von Tetzchner, cette tendance est manifeste et pourrait s'intensifier dans les années à venir, notamment en Europe. Le PDG de Vivaldi compare l'engouement actuel pour l'intelligence artificielle aux vagues d'enthousiasme précédentes autour de la blockchain et des cryptomonnaies. Il estime que de nombreuses entreprises agissent aujourd'hui par crainte d'être dépassées, plutôt qu'en fonction des besoins réels des utilisateurs. Vivaldi pose des questions différentes : que veulent vraiment les gens et quelles fonctionnalités améliorent réellement leur expérience de navigation quotidienne ?
Liens
Lien (4 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-01Microsoft Edge 144 est maintenant disponible : nouvelles fonctionnalités, améliorations des performances et correctifs
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité