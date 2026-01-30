Se connecter  
La manette de la PS6 pourrait être équipée de boutons tactiles
Publié le: 30/01/2026 @ 18:22:03: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony envisagerait une refonte radicale de la manette PS6 . Un brevet récemment repéré en ligne suggère l'adoption de boutons tactiles capacitifs , en remplacement des boutons physiques traditionnels . Il ne s'agit pour l'instant que d'une hypothèse de conception, mais l'idée ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir de l'interaction dans les jeux vidéo. Comme toujours, il est essentiel de rappeler qu'un brevet représente une phase de recherche et non une annonce officielle. Cependant, ce document offre des indications concrètes sur les pistes explorées par Sony pour la prochaine génération de consoles. Le brevet , découvert par xLeaks7 et Sudoku Online Pro, décrit une manette tactile, conceptuellement similaire à celles des smartphones. Au lieu de boutons physiques, l'utilisateur interagirait avec des commandes virtuelles capables de détecter non seulement la pression, mais aussi la position précise du contact. Les boutons pourraient ainsi se déplacer et s'adapter dynamiquement à la prise en main de l'utilisateur, réduisant l'impact des changements de posture pendant le jeu.


Parmi les fonctionnalités annoncées figurent la prise en charge des gestes tels que le tapotement, le glissement, le pincement et les mouvements de type joystick, ainsi que la possibilité de gérer plusieurs entrées via une seule surface tactile. Le système inclurait également des profils personnalisés, conçus pour enregistrer les préférences de l'utilisateur et optimiser la configuration des commandes en fonction de ses habitudes de jeu. L'un des aspects les plus critiques réside toutefois dans l'absence de retour physique. Les manettes traditionnelles offrent un retour tactile immédiat, essentiel pour une saisie précise. Les commandes tactiles, sans retour convaincant, risquent d'accroître le risque d'erreurs, d'autant plus que le joueur regarde l'écran et non la manette. Ce problème est bien connu dans le jeu mobile et pourrait être encore plus marqué sur consoles.

C’est précisément pour cette raison que le brevet fait référence à des systèmes de retour d’information avancés et à des « points de repère » capables d’aider la manette à interpréter correctement les mouvements des doigts. Ces ancrages virtuels permettraient de rendre l’expérience plus fiable, en simulant une sensation de précision comparable, voire supérieure, à celle des boutons physiques.
