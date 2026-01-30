Se connecter  
Les écouteurs Google Pixel Buds 2a seront disponibles dans de nouvelles couleurs.
Publié le: 30/01/2026 @ 18:20:55: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleLe site d'information réputé OnLeaks annonce que Google lancera prochainement deux nouvelles versions colorées des écouteurs sans fil Pixel Buds 2a : les versions Noisette et Iris (vert clair et rose). OnLeaks a déjà dévoilé leur apparence. Pour rappel, les écouteurs Buds 2a à 130 $ sont dotés de la technologie de réduction de bruit active Silent Seal 1.5 ANC, d'un stabilisateur rotatif, de quatre paires d'embouts auriculaires, d'une résistance à l'eau et à la transpiration IP54, d'un processeur audio propriétaire Tensor A1, d'une chambre haute fréquence, de coussinets de microphone en maille pour protéger du vent, d'une autonomie allant jusqu'à 7 heures (jusqu'à 20 heures avec l'étui de chargement), de la prise en charge de l'assistant vocal Gemini, de la prise en charge multipoint pour le jumelage simultané avec plusieurs appareils, de la fonction Fast Pair pour une connexion rapide et de l'intégration Find Hub pour localiser les écouteurs perdus.

