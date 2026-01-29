Maingear Retro98, « ordinateurs rétro », dévoilé

La société américaine Maingear a lancé une édition limitée du PC de bureau Retro98, arborant un design inspiré des années 1990. Ces nouveaux modèles sont dotés d'un boîtier SilverStone FLP02 avec trois baies pour disques 5,25 pouces en façade, un interrupteur d'alimentation rouge, un verrou de sécurité empêchant les redémarrages intempestifs et un bouton Turbo pour un refroidissement optimal. La configuration de base, proposée à 2 500 $, est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 265K et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070. Le modèle haut de gamme à 5 000 $ comprend un processeur AMD Ryzen 7 9850X3D, une carte graphique GeForce RTX 5090 et 32 Go de RAM DDR5-6000. Enfin, la configuration Alpha, le modèle le plus performant, à 9 800 $, intègre un processeur Ryzen 9 9950X3D, 64 Go de RAM, un SSD de 4 To et un système de refroidissement liquide sur mesure signé Alphacool. Au total, 32 Retro98 et 5 modèles Alpha seront produits.
Plus d'actualités dans cette catégorie
27-01Samsung Foundry a lancé la production de puces utilisant la technologie de gravure en 2 nanomètres.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité