Maingear Retro98, « ordinateurs rétro », dévoilé
Publié le: 29/01/2026 @ 18:19:38: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLa société américaine Maingear a lancé une édition limitée du PC de bureau Retro98, arborant un design inspiré des années 1990. Ces nouveaux modèles sont dotés d'un boîtier SilverStone FLP02 avec trois baies pour disques 5,25 pouces en façade, un interrupteur d'alimentation rouge, un verrou de sécurité empêchant les redémarrages intempestifs et un bouton Turbo pour un refroidissement optimal. La configuration de base, proposée à 2 500 $, est équipée d'un processeur Intel Core Ultra 7 265K et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070. Le modèle haut de gamme à 5 000 $ comprend un processeur AMD Ryzen 7 9850X3D, une carte graphique GeForce RTX 5090 et 32 Go de RAM DDR5-6000. Enfin, la configuration Alpha, le modèle le plus performant, à 9 800 $, intègre un processeur Ryzen 9 9950X3D, 64 Go de RAM, un SSD de 4 To et un système de refroidissement liquide sur mesure signé Alphacool. Au total, 32 Retro98 et 5 modèles Alpha seront produits.

