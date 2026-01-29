Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.

Carl Pei, PDG de Nothing, a confirmé que le smartphone Phone 4 ne sortira pas en 2026. Il a fait cette annonce dans une nouvelle vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de la marque. Interrogé sur les projets de l'entreprise pour 2026, M. Pei a déclaré sans ambages qu'aucun nouveau modèle phare ne sera lancé cette année, soulignant que le Phone 3, déjà commercialisé, reste le fleuron de Nothing. Selon lui, l'entreprise ne prévoit pas de sortir un nouveau modèle phare chaque année sans raison valable et s'efforce de garantir que chaque mise à jour soit véritablement significative. Carl Pei a précisé que Nothing n'est pas tenue de suivre les mêmes règles que le reste du secteur, même si la plupart des fabricants respectent un cycle de mises à jour annuel.
Rien n'empêche pour autant la sortie de nouveaux smartphones : la série Phone 4A, de milieu de gamme, est actuellement en développement. Carl Pei a déclaré que la série 4A représenterait une évolution complète à tous les niveaux par rapport à son prédécesseur, notamment en termes d'écran, d'appareil photo et de performances générales. Il a également ajouté que les nouveaux modèles seraient plus proches des modèles haut de gamme que la série 3A. Il n'a dévoilé aucun détail, se contentant de promettre des matériaux de qualité supérieure et des expérimentations audacieuses en matière de couleurs. Cette approche est plutôt intéressante, car la course aux lancements annuels conduit généralement à des smartphones sans intérêt et dépourvus de caractéristiques marquantes susceptibles d'attirer le public.
Rien n'empêche pour autant la sortie de nouveaux smartphones : la série Phone 4A, de milieu de gamme, est actuellement en développement. Carl Pei a déclaré que la série 4A représenterait une évolution complète à tous les niveaux par rapport à son prédécesseur, notamment en termes d'écran, d'appareil photo et de performances générales. Il a également ajouté que les nouveaux modèles seraient plus proches des modèles haut de gamme que la série 3A. Il n'a dévoilé aucun détail, se contentant de promettre des matériaux de qualité supérieure et des expérimentations audacieuses en matière de couleurs. Cette approche est plutôt intéressante, car la course aux lancements annuels conduit généralement à des smartphones sans intérêt et dépourvus de caractéristiques marquantes susceptibles d'attirer le public.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité