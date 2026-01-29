Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
Publié le: 29/01/2026 @ 18:17:39: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleCet automne, Patreon obligera les créateurs à abandonner leurs anciens systèmes de facturation pour se conformer aux nouvelles exigences d'abonnement d'Apple. Cette migration concernera environ 4 % des créateurs de contenu utilisant encore l'ancien modèle de paiement ou le paiement par publication. Apple a fixé au 1er novembre 2026 la date limite pour la transition vers le modèle d'abonnement. Sur sa page d'assistance, Patreon indique qu'il effectuera automatiquement la migration pour tous les utilisateurs qui ne l'auront pas faite manuellement d'ici là. Cette situation n'est pas sans rappeler d'autres exemples, Apple ayant déjà introduit puis abandonné une exigence similaire. En 2024, Apple avait initialement exigé de Patreon la migration des créateurs vers le système d'achats intégrés de l'App Store, ce qui lui aurait permis de prélever une commission de 30 % sur les achats et les renouvellements d'abonnement. La date limite avait été fixée à novembre 2025, et Apple avait menacé de retirer l'application de l'App Store.

En mai, Patreon a annoncé que cette date limite était désormais levée, Apple ayant approuvé une mise à jour autorisant les utilisateurs iOS américains à utiliser d'autres moyens de paiement suite à la décision Epic Games contre Apple, qui interdisait à Apple de prélever des commissions sur les achats effectués en dehors des applications. Apple a depuis rétabli cette exigence et fixé une nouvelle date limite. Les membres Patreon sur iOS peuvent toujours contourner la commission de 30 % d'Apple en s'abonnant via la version web mobile, mais le processus d'abonnement intégré à l'application sera repensé.
Nothing n'a pas l'intention de lancer un... »« Qualcomm et AMD étudient l'intégratio...
Plus d'actualités dans cette catégorie
28-01L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
28-01L'iPhone 18 Pro sera compatible avec Starlink.
28-01L'iPhone 18 Pro sera équipé d'un appareil photo à ouverture variable et d'un téléconvertisseur.
26-01Apple n'a pas réussi à proposer de la mémoire à un prix raisonnable.
26-01Les nouveaux MacBook Pro seront commercialisés au cours du premier semestre 2026.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Internet Internet
Le gigabit sur un câble vieux de 30 ans. Les anciennes lignes téléphoniques sont de nouveau opérationnelles.
Windows Windows
Windows 11 perd une fois de plus des parts de marché au profit de Windows 10
Internet Internet
Le réseau satellitaire secret européen de 10 milliards d'euros est lancé. L'UE dit adieu à Starlink.
Logiciels Logiciels
WinRAR en danger : Cette faille de sécurité est peut-être déjà présente sur votre ordinateur.
Navigateurs Navigateurs
Chrome fera presque tout pour vous. Cette nouvelle fonctionnalité change la donne.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?