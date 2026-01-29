Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.

Cet automne, Patreon obligera les créateurs à abandonner leurs anciens systèmes de facturation pour se conformer aux nouvelles exigences d'abonnement d'Apple. Cette migration concernera environ 4 % des créateurs de contenu utilisant encore l'ancien modèle de paiement ou le paiement par publication. Apple a fixé au 1er novembre 2026 la date limite pour la transition vers le modèle d'abonnement. Sur sa page d'assistance, Patreon indique qu'il effectuera automatiquement la migration pour tous les utilisateurs qui ne l'auront pas faite manuellement d'ici là. Cette situation n'est pas sans rappeler d'autres exemples, Apple ayant déjà introduit puis abandonné une exigence similaire. En 2024, Apple avait initialement exigé de Patreon la migration des créateurs vers le système d'achats intégrés de l'App Store, ce qui lui aurait permis de prélever une commission de 30 % sur les achats et les renouvellements d'abonnement. La date limite avait été fixée à novembre 2025, et Apple avait menacé de retirer l'application de l'App Store.
En mai, Patreon a annoncé que cette date limite était désormais levée, Apple ayant approuvé une mise à jour autorisant les utilisateurs iOS américains à utiliser d'autres moyens de paiement suite à la décision Epic Games contre Apple, qui interdisait à Apple de prélever des commissions sur les achats effectués en dehors des applications. Apple a depuis rétabli cette exigence et fixé une nouvelle date limite. Les membres Patreon sur iOS peuvent toujours contourner la commission de 30 % d'Apple en s'abonnant via la version web mobile, mais le processus d'abonnement intégré à l'application sera repensé.
