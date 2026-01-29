Se connecter  
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Publié le: 29/01/2026 @ 18:15:18: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftMicrosoft a publié ses résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal 2025, révélant plusieurs points forts concernant son activité jeux vidéo. Le chiffre d'affaires trimestriel total a progressé de 17 % sur un an pour atteindre 81,3 milliards de dollars. Les revenus du cloud ont été le principal moteur de cette croissance, tandis que l'activité jeux vidéo de Microsoft continue de faire face à des difficultés et à un recul de son chiffre d'affaires. Au sein de la division Xbox, les revenus liés au matériel ont chuté de 32 % sur un an, impactant fortement l'activité. Globalement, le chiffre d'affaires de la division Xbox a reculé de 9 %, tandis que celui des contenus et services Xbox a baissé de 5 %. Seuls les services, notamment l'abonnement Game Pass, sont restés relativement stables, n'ayant pas subi de baisse significative.

L'augmentation du prix du Game Pass était une tentative de Microsoft pour compenser partiellement les pertes dues à la baisse des ventes de consoles, mais ce fut un échec. Le chiffre d'affaires de la Xbox étant en baisse constante depuis plusieurs années, le jeu vidéo perd progressivement de son importance pour l'entreprise, qui tire de plus en plus de revenus de Microsoft Azure et des abonnements professionnels à Microsoft 365. Parallèlement, les ventes de Windows ont progressé de 5 %, un chiffre inférieur aux prévisions de Microsoft, en raison des achats massifs de licences Windows 11 par les partenaires OEM et de la migration massive des consommateurs vers de nouveaux appareils Windows 11. Malgré cela, l'entreprise reste très performante.
