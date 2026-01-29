Se connecter  
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Publié le: 29/01/2026 @ 18:14:35: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileGoogle désactive certaines fonctionnalités de l'application Téléphone sur les anciens smartphones Pixel après avoir identifié un bug provoquant la diffusion involontaire de l'audio avec les appelants. Ce problème est directement lié à la fonctionnalité « Prendre un message », introduite l'année dernière. Celle-ci répond automatiquement aux appels et transcrit les messages vocaux en cas d'appel manqué. Cependant, plusieurs utilisateurs de Pixel 4 et Pixel 5 ont signalé que leur microphone s'activait pendant l'enregistrement de messages, permettant ainsi aux appelants d'entendre l'audio ambiant. « Nous avons enquêté sur ce problème et confirmé qu'il affecte un très petit nombre d'appareils Pixel 4 et Pixel 5 dans des circonstances très spécifiques et rares », a écrit Siri Tejaswini, responsable de la communauté Google, sur une page d'assistance. Elle a ajouté que, par mesure de précaution, l'entreprise désactive les fonctionnalités « Prendre un message » et « Filtre d'appel » de nouvelle génération sur ces appareils.

Un utilisateur de Reddit ayant rencontré ce bug a signalé que ses correspondants n'entendaient pas le message d'accueil habituel de la messagerie vocale, mais plutôt « ma voix et les bruits ambiants pendant que je laissais un message ». Il a précisé qu'après un appel manqué et l'activation de l'option « Prendre un message », le voyant du microphone s'allumait en haut à droite de l'écran. D'après sa description, c'était comme s'il avait répondu à l'appel, alors qu'il ne faisait rien, et son smartphone enregistrait automatiquement l'audio pour le transmettre à son correspondant. C'est une situation désagréable, et la solution est radicale, mais que faire ?
