L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
Publié le: 28/01/2026 @ 18:13:18: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLes analystes de Counterpoint Research ont publié la liste des smartphones les plus vendus en 2025. L'iPhone 16 arrive en tête, sans surprise, puisque l'iPhone 15 occupait la première place l'année précédente. L'iPhone 16 Pro Max et l'iPhone 16 Pro se classent respectivement deuxième et troisième. Le top 10 des smartphones les plus populaires comprend également l'iPhone 17 Pro Max, le Samsung Galaxy A16 5G, le Samsung Galaxy A06 4G, l'iPhone 17, l'iPhone 15, le Samsung Galaxy S25 Ultra et l'iPhone 16e. Selon les experts, Apple et Samsung dominent le top 10 pour la quatrième année consécutive. La demande pour l'iPhone 17 a augmenté de 11 % au premier trimestre suivant son lancement par rapport à la génération précédente.
