Le Samsung Galaxy S26 Ultra bénéficiera d'un mode anti-logiciels espions.
Publié le: 28/01/2026 @ 18:12:34: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe célèbre informateur Ice Universe a partagé des détails sur le smartphone phare de Samsung, le Galaxy S26 Ultra, qui sera dévoilé dans les prochaines semaines. L'appareil sera doté d'un écran 10 bits capable d'afficher une large gamme de couleurs, ainsi que d'un verre Gorilla Glass de nouvelle génération, ultra-résistant. Autre atout intéressant : la technologie Privacy Display. Celle-ci empêche toute personne mal intentionnée de lire des informations privées, comme les mots de passe ou le contenu des messages, à l'abri des regards indiscrets. La sortie officielle de la série Galaxy S25 est prévue pour le 25 février, et sa commercialisation débutera le 11 mars.


