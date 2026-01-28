GOG Galaxy disposera d'un client natif pour Linux.

Publié le: 28/01/2026 @ 18:11:29: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Peu après son rachat par l'un de ses cofondateurs, GOG a réaffirmé son engagement envers la communauté du retrogaming en constituant un catalogue de titres emblématiques accessibles aux joueurs des années plus tard. Aujourd'hui, l'entreprise semble vouloir franchir une nouvelle étape et étendre sa présence sur le marché grâce à une prise en charge complète de Linux, notamment par l'intégration native de cette plateforme dans le client GOG Galaxy. Bien qu'aucune annonce officielle n'ait encore été faite, GOG recrute un « Ingénieur C++ Senior ». Le descriptif du poste précise que le candidat retenu contribuera à façonner l'architecture, les outils et les standards de développement de GOG Galaxy en tenant compte de Linux. Il est également indiqué que GOG prévoit de prendre en charge une large gamme de configurations matérielles et que le développement de sa plateforme à long terme est une priorité.
GOG Galaxy ne dispose actuellement d'aucune application native pour Linux, et les utilisateurs de ce système d'exploitation privilégient généralement Heroic Launcher, qui offre une expérience similaire. GOG permet nativement le téléchargement direct des fichiers d'installation des jeux ; l'utilisation d'un lanceur est donc facultative. Cependant, l'application GOG Galaxy propose des fonctionnalités supplémentaires, telles que la sauvegarde dans le cloud et une gestion simplifiée d'une bibliothèque de jeux provenant de différents écosystèmes. Un logiciel natif serait donc un atout.
