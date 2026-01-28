Un ingénieur d'Intel a amélioré les performances graphiques d'Arc sous Linux.

Les utilisateurs Linux équipés de systèmes graphiques Intel relativement récents ont constaté une amélioration surprenante des performances et une stabilité nettement supérieure suite à la sortie du pilote Mesa version 26.1. Un ingénieur d'Intel travaillant sur la pile graphique open source de l'entreprise a intégré avec succès 18 correctifs visant à résoudre des problèmes persistants de corruption de l'affichage vidéo affectant à la fois les cartes graphiques dédiées Alchemist DG2 et les cartes graphiques intégrées des processeurs Meteor Lake, ce qui a permis d'obtenir un gain de performances significatif. L'objectif principal de ces modifications était de corriger les artefacts visuels et les erreurs de rendu qui affectaient depuis longtemps les utilisateurs de ces systèmes.
De plus, les premiers tests ont révélé de manière inattendue une nette amélioration des performances dans plusieurs scénarios de jeu : lors d'un test de performance, le nombre d'images par seconde a été multiplié par 2,6 par rapport à la valeur de référence. Le résultat le plus significatif a été obtenu lors des tests de NBA 2K23 en résolution 4K avec les paramètres graphiques au maximum et DirectX 11, où l'optimisation a permis un gain de performances de 260 % sur la carte graphique Alchemist. Il est important de noter que cette série de correctifs a été développée sur une période d'environ quatre mois, depuis sa première publication en septembre 2024, ce qui souligne la grande complexité de la résolution des problèmes de rendu de bas niveau. Toutefois, il est encourageant de voir qu'Intel travaille sur ce sujet, d'autant plus que la part de marché des systèmes Linux dans le monde reste relativement faible (quelques pour cent).
De plus, les premiers tests ont révélé de manière inattendue une nette amélioration des performances dans plusieurs scénarios de jeu : lors d'un test de performance, le nombre d'images par seconde a été multiplié par 2,6 par rapport à la valeur de référence. Le résultat le plus significatif a été obtenu lors des tests de NBA 2K23 en résolution 4K avec les paramètres graphiques au maximum et DirectX 11, où l'optimisation a permis un gain de performances de 260 % sur la carte graphique Alchemist. Il est important de noter que cette série de correctifs a été développée sur une période d'environ quatre mois, depuis sa première publication en septembre 2024, ce qui souligne la grande complexité de la résolution des problèmes de rendu de bas niveau. Toutefois, il est encourageant de voir qu'Intel travaille sur ce sujet, d'autant plus que la part de marché des systèmes Linux dans le monde reste relativement faible (quelques pour cent).
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-01Le processeur Panther Lake d'Intel surpasse son rival d'AMD. Deux fois plus d'images par seconde
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité