Intel lance le super échantillonnage de troisième génération Xe
Publié le: 28/01/2026 @ 18:09:09: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelHier, Intel a publié de nouveaux pilotes pour les cartes graphiques Arc, la principale nouveauté étant l'introduction de la technologie Xe Super Sampling de troisième génération (XeSS 3) avec prise en charge de la génération multi-images (MFG). À noter que cette mise à jour n'a pas immédiatement apporté la prise en charge de XeSS 3 MFG au modèle phare actuel de la série Battlemage : la carte graphique dédiée Arc B580 dotée de 12 Go de mémoire. Cependant, des sources internes ayant discuté avec la direction d'Intel indiquent que l'Arc B580 bénéficiera officiellement de XeSS 3 avec prise en charge de la génération multi-images dès le mois prochain. Cette fonctionnalité devrait ensuite être disponible sur l'Arc B570 équipée de 10 Go de mémoire, puis sur les produits de la génération précédente, notamment la série Alchemist A.

De plus, Intel a déclaré que les technologies de génération d'images continueront d'évoluer, soulignant que les consoles de jeux portables constituent un segment prometteur et en pleine croissance où cette technologie trouvera toute sa place. Le constructeur laisse probablement entendre qu'avec la sortie de nouveaux modèles de consoles de jeux équipés de puces Intel et de cartes graphiques intégrées, l'entreprise adaptera cette nouvelle technologie de génération d'images aux appareils portables. Il s'agit là d'une initiative très intéressante, car la part de marché de l'Arc B580 reste relativement faible, tandis que le segment des PC de jeu portables connaît une croissance rapide. Ce nouveau produit pourrait donc faire ses preuves beaucoup plus rapidement. Mais, bien entendu, AMD a prévu une réponse.

https://i.ibb.co/BVWkKNq9/icon.webp
