L'iPhone 18 Pro sera compatible avec Starlink.

Apple serait en pourparlers avec SpaceX pour intégrer le réseau satellitaire Starlink et ainsi permettre une communication directe avec les futurs modèles d'iPhone 18 Pro, sans matériel supplémentaire. Pour rappel, Apple utilise actuellement les communications par satellite Globalstar pour son service SOS d'urgence, qui permet aux utilisateurs d'iPhone de contacter les services d'urgence en dehors des zones de couverture cellulaire et Wi-Fi. Cette collaboration permet également le partage de position et l'envoi de messages aux contacts personnels et aux services d'urgence.
Cependant, les relations entre Apple et Globalstar semblent se détériorer progressivement. Récemment, le président de Globalstar, James Monroe, a évoqué la possibilité de vendre l'entreprise pour plus de 10 milliards de dollars, face à l'essor fulgurant de Starlink. Malgré un investissement d'environ 2 milliards de dollars d'Apple dans Globalstar ces dernières années, un rachat complet paraît improbable, la société de Cupertino ne souhaitant pas être soumise à la réglementation applicable aux opérateurs télécoms. C'est en partie pourquoi Apple continue de proposer le service satellite de Globalstar gratuitement aux utilisateurs d'iPhone. Par ailleurs, si les propriétaires des nouveaux modèles phares peuvent se connecter à Internet par satellite sans équipement spécifique, cela constituera un argument de vente majeur, car cette fonctionnalité est véritablement révolutionnaire.
