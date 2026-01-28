Apple semble vouloir améliorer la focale et le zoom des appareils photo des futurs iPhone 18 Pro en envisageant l'utilisation d'un téléconvertisseur. Selon une source interne, des prototypes de la gamme iPhone 18 à ouverture variable sont déjà prêts, et l'intégration d'un téléconvertisseur est en cours d'évaluation afin de prendre une décision finale avant la commercialisation. Il avait été précédemment annoncé que l'iPhone 18 Pro serait équipé d'un objectif à ouverture variable, offrant un contrôle plus précis de l'ouverture et de la profondeur de champ. Cependant, c'est la première fois que l'on évoque la possibilité d'utiliser un téléconvertisseur, similaire à ceux utilisés sur les appareils photo reflex numériques. Un téléconvertisseur est un accessoire optique grossissant qui augmente la focale effective d'un objectif, et donc ses capacités de zoom.
Cependant, ces solutions réduisent la quantité de lumière entrante, ce qui les rend généralement moins performantes en basse lumière et peut entraîner une baisse de la netteté et du contraste de l'image. Il convient toutefois de noter que, bien que cette source soit considérée comme assez fiable pour les fuites Android, ses prédictions concernant l'iPhone se sont souvent révélées inexactes. Il est donc difficile d'en être certain, mais il est possible que l'entreprise travaille activement sur ce sujet afin d'offrir aux utilisateurs une expérience unique, une innovation qu'aucun autre fabricant de smartphones n'a proposée jusqu'à présent, même à prix élevé.
