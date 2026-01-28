Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 18 Pro sera équipé d'un appareil photo à ouverture variable et d'un ...
Publié le: 28/01/2026 @ 18:06:13: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple semble vouloir améliorer la focale et le zoom des appareils photo des futurs iPhone 18 Pro en envisageant l'utilisation d'un téléconvertisseur. Selon une source interne, des prototypes de la gamme iPhone 18 à ouverture variable sont déjà prêts, et l'intégration d'un téléconvertisseur est en cours d'évaluation afin de prendre une décision finale avant la commercialisation. Il avait été précédemment annoncé que l'iPhone 18 Pro serait équipé d'un objectif à ouverture variable, offrant un contrôle plus précis de l'ouverture et de la profondeur de champ. Cependant, c'est la première fois que l'on évoque la possibilité d'utiliser un téléconvertisseur, similaire à ceux utilisés sur les appareils photo reflex numériques. Un téléconvertisseur est un accessoire optique grossissant qui augmente la focale effective d'un objectif, et donc ses capacités de zoom.

Cependant, ces solutions réduisent la quantité de lumière entrante, ce qui les rend généralement moins performantes en basse lumière et peut entraîner une baisse de la netteté et du contraste de l'image. Il convient toutefois de noter que, bien que cette source soit considérée comme assez fiable pour les fuites Android, ses prédictions concernant l'iPhone se sont souvent révélées inexactes. Il est donc difficile d'en être certain, mais il est possible que l'entreprise travaille activement sur ce sujet afin d'offrir aux utilisateurs une expérience unique, une innovation qu'aucun autre fabricant de smartphones n'a proposée jusqu'à présent, même à prix élevé.
L'iPhone 18 Pro sera compatible avec Sta... »« Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
28-01L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
28-01L'iPhone 18 Pro sera compatible avec Starlink.
26-01Apple n'a pas réussi à proposer de la mémoire à un prix raisonnable.
26-01Les nouveaux MacBook Pro seront commercialisés au cours du premier semestre 2026.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.
Apple Apple
Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
Matériel Matériel
Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?