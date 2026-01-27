Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est dévoilé.

BMAX enrichit sa gamme d'ordinateurs de bureau compacts avec le B4 Ultra, équipé d'un processeur Intel N150 quadricœur et quad-thread de 13e génération, cadencé jusqu'à 3,6 GHz. Ce nouveau modèle intègre également 16 Go de mémoire vive DDR4, un SSD M.2 NVMe d'une capacité de stockage allant de 512 Go à 2 To, deux ports HDMI 2.1, des ports USB 3.2, USB Type-C et USB 2.0, un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0, ainsi qu'un système de refroidissement silencieux (40 dB). Actuellement proposé à 260 $ sur le site web du fabricant, au lieu de 500 $, cet ordinateur bénéficie d'une garantie étendue de 18 mois après enregistrement.
