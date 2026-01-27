Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est dévoilé.
Publié le: 27/01/2026 @ 18:05:06: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBMAX enrichit sa gamme d'ordinateurs de bureau compacts avec le B4 Ultra, équipé d'un processeur Intel N150 quadricœur et quad-thread de 13e génération, cadencé jusqu'à 3,6 GHz. Ce nouveau modèle intègre également 16 Go de mémoire vive DDR4, un SSD M.2 NVMe d'une capacité de stockage allant de 512 Go à 2 To, deux ports HDMI 2.1, des ports USB 3.2, USB Type-C et USB 2.0, un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 5 et le Bluetooth 5.0, ainsi qu'un système de refroidissement silencieux (40 dB). Actuellement proposé à 260 $ sur le site web du fabricant, au lieu de 500 $, cet ordinateur bénéficie d'une garantie étendue de 18 mois après enregistrement.

https://i.ibb.co/jZ3TWQn2/icon.webp
L'iPhone 18 Pro sera équipé d'un appar... »« Samsung Foundry a lancé la production d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
27-01Samsung Foundry a lancé la production de puces utilisant la technologie de gravure en 2 nanomètres.
27-01Les livraisons de moniteurs OLED ont augmenté de 64 %.
26-01Les disques SSD vont bientôt devenir beaucoup plus chers.
23-01Le mini PC Machenike Mini GTS est désormais disponible à l'achat.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.
Apple Apple
Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
Matériel Matériel
Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?