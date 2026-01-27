Des informations récentes indiquent que Samsung Foundry est parvenu à stabiliser le rendement de ses puces Exynos 2600 gravées en 2 nanomètres (procédé GAA avancé SF2), à un niveau suffisant pour une production de masse. Malgré des rumeurs de rendements proches de 50 %, le fabricant sud-coréen semble déjà s'orienter vers une production à grande échelle de ces processeurs mobiles. Ce processeur de nouvelle génération devrait valider le concept SF2, puisque ses versions finales équiperont les smartphones Galaxy S26 et Galaxy S26+.
Un représentant du secteur a commenté la stratégie de gestion actuelle de l'entreprise. Selon lui, l'entreprise accélère la prise de commandes afin d'atteindre la rentabilité dès l'année prochaine. Parallèlement, outre la stabilisation des rendements sur les procédés avancés inférieurs à 3 nm, l'utilisation des lignes à forte marge de 4 à 8 nm est également à son maximum. L'entreprise souhaite donc effectuer la transition vers cette nouvelle technologie de gravure, notamment parce que, sans cela, elle ne pourra pas accepter davantage de commandes avec sa capacité de production actuelle. De plus, cette transition lui permettra de devancer ses concurrents qui n'ont pas encore mis en place la production de 2 nm, ce qui est crucial, car les grands clients souhaitent être à la pointe de cette technologie et se tourneront donc vers Samsung en toute confiance.
