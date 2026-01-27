Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Samsung Foundry a lancé la production de puces utilisant la technologie de grav...
Publié le: 27/01/2026 @ 18:03:25: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDes informations récentes indiquent que Samsung Foundry est parvenu à stabiliser le rendement de ses puces Exynos 2600 gravées en 2 nanomètres (procédé GAA avancé SF2), à un niveau suffisant pour une production de masse. Malgré des rumeurs de rendements proches de 50 %, le fabricant sud-coréen semble déjà s'orienter vers une production à grande échelle de ces processeurs mobiles. Ce processeur de nouvelle génération devrait valider le concept SF2, puisque ses versions finales équiperont les smartphones Galaxy S26 et Galaxy S26+.

Un représentant du secteur a commenté la stratégie de gestion actuelle de l'entreprise. Selon lui, l'entreprise accélère la prise de commandes afin d'atteindre la rentabilité dès l'année prochaine. Parallèlement, outre la stabilisation des rendements sur les procédés avancés inférieurs à 3 nm, l'utilisation des lignes à forte marge de 4 à 8 nm est également à son maximum. L'entreprise souhaite donc effectuer la transition vers cette nouvelle technologie de gravure, notamment parce que, sans cela, elle ne pourra pas accepter davantage de commandes avec sa capacité de production actuelle. De plus, cette transition lui permettra de devancer ses concurrents qui n'ont pas encore mis en place la production de 2 nm, ce qui est crucial, car les grands clients souhaitent être à la pointe de cette technologie et se tourneront donc vers Samsung en toute confiance.
Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est d... »« Le processeur AMD Ryzen 7 9850X3D sera v...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
27-01Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est dévoilé.
27-01Les livraisons de moniteurs OLED ont augmenté de 64 %.
26-01Les disques SSD vont bientôt devenir beaucoup plus chers.
23-01Le mini PC Machenike Mini GTS est désormais disponible à l'achat.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.
Apple Apple
Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
Matériel Matériel
Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?