Le processeur AMD Ryzen 7 9850X3D sera vendu avec de la RAM incluse.

La semaine dernière, AMD a dévoilé de nouveaux détails concernant le Ryzen 7 9850X3D, confirmant officiellement son prix public conseillé de 499 $ et sa date de sortie, le 29 janvier. Cependant, ce processeur de bureau à huit cœurs, dédié au jeu et doté de la technologie 3D V-Cache, arrive à un moment particulièrement mal choisi. La pénurie actuelle de mémoire a contraint de nombreux fabricants à revoir leurs plans, certains acteurs majeurs allant même jusqu'à se tourner vers d'anciennes gammes de produits. Cette situation exceptionnelle a entraîné un regain d'intérêt pour la mémoire DDR4 : cette norme, certes obsolète mais toujours pertinente, a déjà vu son prix augmenter sensiblement, même si cette hausse reste inférieure à celle de la DDR5, plus moderne.
Pour maintenir la demande, AMD et ses partenaires ont pris la décision inhabituelle de proposer la toute nouvelle version OEM du Ryzen 7 9850X3D avec un kit de mémoire DDR5 de 32 Go (2 x 16 Go) et un ventirad. Des photos de ce kit sont apparues sur Bilibili. D'après ces photos, il s'agit d'une exclusivité régionale, comprenant le dernier-né de la famille de processeurs AMD Granite Ridge, de la mémoire DDR5 V-Color Manta Xfinity+ OLED et un ventirad Cooler Master HYPER 612 APEX Pro blanc. Les spécifications exactes du kit mémoire V-Color ne sont pas mentionnées sur les photos, mais il est certain qu'il s'agit d'une mémoire haut de gamme et performante. En théorie, cela devrait permettre aux utilisateurs d'acquérir le kit à un prix plus avantageux.
Pour maintenir la demande, AMD et ses partenaires ont pris la décision inhabituelle de proposer la toute nouvelle version OEM du Ryzen 7 9850X3D avec un kit de mémoire DDR5 de 32 Go (2 x 16 Go) et un ventirad. Des photos de ce kit sont apparues sur Bilibili. D'après ces photos, il s'agit d'une exclusivité régionale, comprenant le dernier-né de la famille de processeurs AMD Granite Ridge, de la mémoire DDR5 V-Color Manta Xfinity+ OLED et un ventirad Cooler Master HYPER 612 APEX Pro blanc. Les spécifications exactes du kit mémoire V-Color ne sont pas mentionnées sur les photos, mais il est certain qu'il s'agit d'une mémoire haut de gamme et performante. En théorie, cela devrait permettre aux utilisateurs d'acquérir le kit à un prix plus avantageux.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité