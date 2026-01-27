AMD accélère le décodage vidéo sous Linux

Aujourd'hui, AMD a officiellement dévoilé une nouvelle solution pour réduire la latence de décodage vidéo sur les cartes graphiques Radeon sous Linux. Cette solution est implémentée dans le pilote RadeonSI Gallium3D et incluse dans la version Mesa 26.1. Ce correctif exploite l'architecture Video Core Next et vise à optimiser les performances du décodage et de l'encodage multimédia accélérés par matériel sur les cartes graphiques Radeon. Le principe repose sur l'utilisation d'un cœur de décodage haute performance, ce qui réduit la latence de traitement vidéo, mais au prix d'une consommation électrique GPU plus élevée et d'une efficacité énergétique globale moindre.
Pour les pilotes Radeon™ SI Gallium3D, cette nouvelle fonctionnalité s'active via la variable d'environnement AMD_DEBUG=lowlatencydec. Ce mode est désactivé par défaut, car il utilise un profil de consommation d'énergie plus agressif. La configuration standard fonctionne avec une latence plus élevée, mais est plus économe en énergie. Ceci est particulièrement important pour les ordinateurs portables équipés de cartes graphiques Radeon sous Linux, où l'équilibre entre performances et autonomie est crucial. Les utilisateurs d'ordinateurs de bureau bénéficieront probablement de l'activation permanente du nouveau mode faible latence, tandis que les utilisateurs d'ordinateurs portables devront prendre en compte le compromis entre une autonomie réduite et un décodage vidéo plus rapide.
