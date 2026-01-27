Microsoft a mis à jour l'interface de Xbox Cloud Gaming.

Publié le: 27/01/2026 @ 18:00:50: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Microsoft a lancé les tests d'une interface web repensée pour Xbox Cloud Gaming, qui ressemble désormais encore plus à une véritable console. Les membres du programme Xbox Insider peuvent d'ores et déjà tester un aperçu de cette interface, qui propose une navigation remaniée, de nombreuses nouvelles animations et un design modernisé. Globalement, elle semble donner un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler l'interface de la console Xbox dans les années à venir. La dernière mise à jour majeure de l'interface Xbox Cloud Gaming remonte à près de deux ans, lorsque Microsoft a ajouté des fonctionnalités sociales et des éléments graphiques inspirés du tableau de bord Xbox. Avec ses animations inédites, sa nouvelle section Bibliothèque et son style visuel plus épuré, le système se rapproche encore davantage de l'expérience console.
Parmi les nouvelles fonctionnalités, on trouve des animations pour le panneau de contrôle coulissant qui apparaît en douceur à l'écran, une icône Xbox animée qui s'illumine et change de forme, ainsi qu'une navigation améliorée entre les sections de l'interface. Ces modifications, en apparence mineures, améliorent considérablement l'expérience utilisateur de Xbox Cloud Gaming, qui ressemblait auparavant à une application web classique avec des pages qui se chargeaient séparément. Microsoft recueille actuellement des commentaires sur l'interface mise à jour de Xbox Cloud Gaming avant son déploiement auprès de tous les utilisateurs dans les prochains mois. La version finale est donc susceptible d'évoluer, mais certainement pas de manière significative. Les fonctionnalités essentielles, quant à elles, seront conservées.
