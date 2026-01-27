Les livraisons de moniteurs OLED ont augmenté de 64 %.

Il y a quelques années encore, les livraisons mondiales de dalles OLED pour moniteurs atteignaient à peine le million d'unités, mais elles ont désormais dépassé les 3 millions, selon des statistiques récentes publiées par la société coréenne UBI Research. En 2022, les livraisons de dalles OLED pour moniteurs se sont maintenues à plus de 500 000 unités, et en 2024, elles ont frôlé les 2 millions. Il est important de préciser que ces données concernent exclusivement les dalles OLED pour moniteurs et n'incluent pas les téléviseurs, les smartphones ni les autres appareils. Les dernières données indiquent que les livraisons mondiales de dalles OLED pour moniteurs dépasseront les 3 millions d'unités en 2025, ce qui représente une augmentation impressionnante de 64 % par rapport à 2024.
Avec 3,2 millions de panneaux livrés en un an, dépassant déjà les prévisions, le marché s'est accéléré grâce à l'émergence de nouvelles technologies OLED, la baisse des prix et une adoption plus large. Ce rythme de croissance devrait se poursuivre, les livraisons mondiales de panneaux OLED pour moniteurs devant atteindre 5 millions d'unités d'ici 2026. Cela représente une croissance de près de 56 % par rapport à l'année précédente, témoignant clairement de l'adoption généralisée de la technologie OLED par les joueurs et les consommateurs. Les prévisions tablent sur une croissance soutenue au cours des quatre à cinq prochaines années, les livraisons totales devant dépasser les 15 millions d'unités d'ici 2030. Par la suite, de nouvelles technologies offrant une qualité d'image supérieure et d'autres fonctionnalités devraient faire leur apparition.
