Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les livraisons de moniteurs OLED ont augmenté de 64 %.
Publié le: 27/01/2026 @ 17:59:34: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielIl y a quelques années encore, les livraisons mondiales de dalles OLED pour moniteurs atteignaient à peine le million d'unités, mais elles ont désormais dépassé les 3 millions, selon des statistiques récentes publiées par la société coréenne UBI Research. En 2022, les livraisons de dalles OLED pour moniteurs se sont maintenues à plus de 500 000 unités, et en 2024, elles ont frôlé les 2 millions. Il est important de préciser que ces données concernent exclusivement les dalles OLED pour moniteurs et n'incluent pas les téléviseurs, les smartphones ni les autres appareils. Les dernières données indiquent que les livraisons mondiales de dalles OLED pour moniteurs dépasseront les 3 millions d'unités en 2025, ce qui représente une augmentation impressionnante de 64 % par rapport à 2024.

Avec 3,2 millions de panneaux livrés en un an, dépassant déjà les prévisions, le marché s'est accéléré grâce à l'émergence de nouvelles technologies OLED, la baisse des prix et une adoption plus large. Ce rythme de croissance devrait se poursuivre, les livraisons mondiales de panneaux OLED pour moniteurs devant atteindre 5 millions d'unités d'ici 2026. Cela représente une croissance de près de 56 % par rapport à l'année précédente, témoignant clairement de l'adoption généralisée de la technologie OLED par les joueurs et les consommateurs. Les prévisions tablent sur une croissance soutenue au cours des quatre à cinq prochaines années, les livraisons totales devant dépasser les 15 millions d'unités d'ici 2030. Par la suite, de nouvelles technologies offrant une qualité d'image supérieure et d'autres fonctionnalités devraient faire leur apparition.

https://i.ibb.co/sJpTmP7R/icon.webp
Microsoft a mis à jour l'interface de X... »« Apple n'a pas réussi à proposer de la ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
27-01Le mini PC abordable BMAX B4 Ultra est dévoilé.
27-01Samsung Foundry a lancé la production de puces utilisant la technologie de gravure en 2 nanomètres.
26-01Les disques SSD vont bientôt devenir beaucoup plus chers.
23-01Le mini PC Machenike Mini GTS est désormais disponible à l'achat.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Mobile Mobile
Nothing n'a pas l'intention de lancer un nouveau modèle phare en 2026.
Apple Apple
Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
Matériel Matériel
Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?