Apple n'a pas réussi à proposer de la mémoire à un prix raisonnable.

Avec des prix de la mémoire DRAM et NAND mobiles qui devraient augmenter respectivement de 70 % et 100 %, la capacité d'Apple à négocier des prix plus avantageux s'avère très limitée. Actuellement, l'entreprise californienne paierait 70 dollars pour un seul module LPDDR5X de 12 Go, soit une hausse vertigineuse de 230 % par rapport au début de 2025. Concernant les contrats d'approvisionnement en DRAM, il semblerait que les fréquents déplacements professionnels des dirigeants d'Apple aient eu un certain impact, mais manifestement pas à la hauteur des espérances de l'entreprise. Selon une source proche d'Apple, la société conclut généralement des accords d'approvisionnement en mémoire à long terme d'une durée d'un an, mais cette fois-ci, les négociations n'ont abouti qu'à des contrats couvrant le premier semestre 2026.
Les appareils comme l'iPhone 17e et les MacBook Pro mis à jour avec processeurs M5 Pro et M5 Max devraient être épargnés par les fortes hausses de prix. Cependant, comme indiqué précédemment, la gamme iPhone 18 pourrait en subir de plein fouet les conséquences, notamment les versions avec une capacité de stockage accrue. De plus, le MacBook Pro repensé avec écran OLED et processeur M6 pourrait également connaître une augmentation de prix significative, non seulement en raison de la suppression de la technologie mini-LED, mais aussi à cause de nombreux autres changements, conjugués à la hausse des prix de la mémoire DRAM et de la mémoire flash NAND. Par conséquent, l'année à venir s'annonce difficile pour ceux qui souhaitent mettre à jour leur smartphone ou leur ordinateur portable à un prix raisonnable : ce sera un véritable défi.
