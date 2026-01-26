Se connecter  
Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 Édition Olympique dévoilé
Publié le: 26/01/2026 @ 17:57:08: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileSamsung a annoncé une édition spéciale du smartphone pliable Galaxy Z Flip7, conçue pour les athlètes participant aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2026 à Milan et Cortina. Cette nouvelle édition se distingue par un design exclusif et l'application Galaxy Athlete Card. L'appareil ne sera pas disponible à la vente au grand public. Pour rappel, le Galaxy Z Flip7 est équipé du processeur Exynos 2500, d'un écran AMOLED interne de 6,9 ​​pouces avec une résolution de 2520 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, d'un écran AMOLED externe de 4,1 pouces avec une résolution de 1048 x 948 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz, de 12 Go de RAM, d'une batterie de 4300 mAh, de la prise en charge de la charge rapide filaire 25 W, de la prise en charge de la charge sans fil et de la charge sans fil inversée, d'une double caméra arrière de 50 MP (stabilisation optique) et de 12 MP (ultra grand-angle avec un angle de vision de 123°), d'une caméra frontale de 10 MP, d'un boîtier en aluminium renforcé, d'un verre de protection Gorilla Glass Victus 2, d'un poids de 188 grammes et d'une épaisseur de 6,5 mm une fois déplié.

