Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro fonctionnera à 5,0 GHz.

Les processeurs mobiles modernes bénéficient déjà d'un refroidissement efficace par chambres à vapeur, mais les limites du refroidissement passif sont de plus en plus évidentes. Des processeurs comme le Snapdragon 8 Elite Gen 5 visent des fréquences plus élevées pour optimiser les performances monocœur et multicœur, mais au prix d'une augmentation notable de la température. Pour remédier à ce problème, Qualcomm devrait lancer les Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et Snapdragon 8 Elite Gen 6. Grâce à la transition vers le procédé TSMC N2P 2 nm plus récent, ces processeurs pourront fonctionner à des fréquences plus élevées, mais atteindront probablement la même limite thermique. Heureusement, une source interne affirme que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro bénéficiera d'une fréquence d'horloge minimale de 5 GHz, probablement grâce à des technologies de dissipation thermique spécialisées déjà utilisées dans les puces existantes. Cependant, l'impact pour l'utilisateur final reste incertain. En effet, si un processeur extrêmement puissant voit sa fréquence chuter, le rendant inopérant, quel est l'intérêt de choisir ce modèle plutôt qu'une solution plus abordable de la génération précédente ? De plus, le processeur subira inévitablement une limitation de fréquence lors des sessions de jeu : aucun système de refroidissement ne peut gérer une telle puissance.
