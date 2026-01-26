Se connecter  
Les nouveaux MacBook Pro seront commercialisés au cours du premier semestre 2026.
Publié le: 26/01/2026 @ 17:53:23: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleAlors qu'on s'attendait à ce qu'Apple présente prochainement des MacBook Pro 14 et 16 pouces mis à jour, de nouvelles informations provenant d'une source fiable indiquent que ces modèles ne sont pas attendus avant le premier semestre 2026. Durant cette période, Apple prévoit de lancer les processeurs M5 Pro et M5 Max, qui équiperont les versions mises à jour des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Si aucun changement extérieur majeur n'est prévu pour ces ordinateurs portables, la firme se concentrera vraisemblablement sur des améliorations internes, notamment des vitesses de lecture et d'écriture SSD plus rapides, ainsi qu'une nette amélioration des performances de jeu.

L'une des évolutions majeures du design des M5 Pro et M5 Max devrait être l'adoption du boîtier SoIC-MH (Small Outline Integrated Circuit Molding-Horizontal). Concrètement, cette technologie permet de séparer les blocs CPU et GPU au sein du processeur, offrant ainsi une plus grande flexibilité de configuration et contribuant à réduire les températures extrêmement élevées. Pour rappel, le M5 peut atteindre des températures très élevées, jusqu'à 99 degrés Celsius (203 degrés Fahrenheit) en pleine charge, principalement en raison de son système de refroidissement à caloduc unique, extrêmement modeste. Cependant, si Apple parvient à améliorer le refroidissement de son processeur, l'entreprise pourra intégrer des processeurs plus puissants, dotés d'un nombre de cœurs nettement supérieur et de fréquences d'horloge plus élevées. Espérons que les ingénieurs d'Apple en soient conscients.
