Les disques SSD vont bientôt devenir beaucoup plus chers.
Publié le: 26/01/2026 @ 17:51:55: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSuite à la pénurie de DRAM et à l'envolée des prix de la RAM, il est clair que les SSD seront les prochains touchés, les sources de la chaîne d'approvisionnement faisant état d'une forte hausse des prix de la mémoire NAND. Le développement fulgurant de l'IA s'est avéré si généralisé qu'il a bouleversé les chaînes de production et d'approvisionnement établies, et l'IA est sans conteste devenue la principale source de turbulences sur le marché des PC grand public. Les prix de la RAM s'envolent, les sorties de cartes graphiques sont retardées, et il semble désormais que les principaux fabricants de NAND se préparent à des augmentations de prix significatives. Selon ETNews, Samsung a augmenté ses prix contractuels de NAND de plus de 100 % au premier trimestre après avoir signé d'importants accords à long terme avec des clients tels qu'Apple, NVIDIA et AMD. Si les prix des puces NAND doublent ce trimestre, cela pourrait avoir un impact dévastateur sur le marché des PC grand public, entraînant une forte hausse des prix des SSD. Actuellement, les prix des disques augmentent quasiment chaque jour. Ceux qui espéraient une augmentation de la production des fabricants de NAND seront déçus, car aucun plan en ce sens n'est prévu. Face à la pénurie de DRAM, des entreprises comme Samsung et SK Hynix envisagent une réaffectation de leurs lignes de production, ce qui fera encore grimper les prix des contrats de NAND et maximisera leurs profits.
