AMD n'abandonnera pas l'architecture RDNA 3.5 avant 2029.

L'architecture graphique RDNA 3.5 d'AMD restera pertinente pour la gamme d'APU d'AMD jusqu'en 2029, mais les solutions plus onéreuses et avancées bénéficieront de la nouvelle génération de graphismes intégrés RDNA 5. Il est important de noter que les APU d'AMD n'ont subi aucune modification architecturale majeure depuis la sortie de RDNA 3. La transition vers RDNA 3.5 s'est apparentée davantage à une mise à jour progressive avec des optimisations qu'à une véritable révolution, tandis que l'entreprise a déjà introduit RDNA 4 pour les cartes graphiques dédiées. Cette architecture a apporté des moteurs d'IA et de rendu temps réel améliorés, ainsi que la prise en charge du rendu libre (FSR) de Redstone. AMD disposait donc d'un potentiel d'amélioration considérable pour ses APU si RDNA 4 y avait été intégré.
Cependant, le dernier APU sorti, le Ryzen AI 400 (nom de code Gorgon Point), utilise toujours l'architecture RDNA 3.5, bien qu'à des fréquences plus élevées. La situation est similaire pour les séries Strix Halo et Gorgon Halo, commercialisées sous la marque Ryzen AI MAX, qui utilisent également RDNA 3.5, mais dans des configurations plus importantes avec jusqu'à 40 unités de calcul, tandis que les modèles grand public sont limités à 16 unités de calcul. Malheureusement, selon une source interne assez fiable, l'architecture graphique RDNA 3.5 sera utilisée dans les APU AMD actuels et futurs pendant encore un certain temps. L'entreprise prévoirait de s'appuyer sur RDNA 3.5 jusqu'en 2029, ce qui concorde avec les récentes fuites provenant d'autres sources du secteur. Progressivement, l'architecture RDNA 3.5 intégrée aux processeurs graphiques se généralisera aux segments d'entrée de gamme et de grand public.
