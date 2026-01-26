Le Samsung Galaxy S26 disposera d'une capacité de stockage de base de 256 Go.

Le site SuomiMobiili a révélé de nouveaux détails concernant les smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S26, qui seront présentés le mois prochain. Les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra seront disponibles en noir, blanc, bleu ciel et violet. Des versions argent et or, exclusives à certains sites web, sont également envisagées. Les smartphones seront proposés avec des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. Le modèle de base abandonnera donc définitivement l'option 128 Go. La gamme devrait être dévoilée le 26 février et commercialisée à partir du 11 mars.
