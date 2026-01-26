Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le Samsung Galaxy S26 disposera d'une capacité de stockage de base de 256 Go.
Publié le: 26/01/2026 @ 17:47:41: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileLe site SuomiMobiili a révélé de nouveaux détails concernant les smartphones haut de gamme Samsung Galaxy S26, qui seront présentés le mois prochain. Les Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra seront disponibles en noir, blanc, bleu ciel et violet. Des versions argent et or, exclusives à certains sites web, sont également envisagées. Les smartphones seront proposés avec des capacités de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. Le modèle de base abandonnera donc définitivement l'option 128 Go. La gamme devrait être dévoilée le 26 février et commercialisée à partir du 11 mars.

https://i.ibb.co/spbmmH4v/icon.webp
AMD n'abandonnera pas l'architecture RDN... »« Le mini PC Machenike Mini GTS est désor...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
28-01Le Samsung Galaxy S26 Ultra bénéficiera d'un mode anti-logiciels espions.
26-01Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip7 Édition Olympique dévoilé
26-01Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro fonctionnera à 5,0 GHz.
23-01ASUS a annulé le projet de smartphone ROG Phone 10.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Matériel Matériel
Qualcomm et AMD étudient l'intégration de la mémoire vive SOCAMM2 dans leurs gammes
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Apple Apple
L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
Mobile Mobile
Le Samsung Galaxy S26 Ultra bénéficiera d'un mode anti-logiciels espions.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?