Le mini PC Machenike Mini GTS est désormais disponible à l'achat.
Publié le: 23/01/2026 @ 17:45:56: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielMachenike a lancé le PC de bureau compact Mini GTS en Chine. Il est équipé d'un processeur Intel Core Ultra 5 225H à 14 cœurs ou d'un processeur Intel Core Ultra 9 285H à 16 cœurs. La configuration de base, avec 32 Go de RAM et un SSD de 1 To, est proposée à 820 $, tandis que le modèle haut de gamme coûte 1 800 $. Le PC est également doté d'une carte graphique intégrée Intel Arc avec XeSS 2 et accélération IA, jusqu'à 128 Go de RAM DDR5, un SSD PCIe 4.0 NVMe de 1 To, deux emplacements M.2 supplémentaires, une puce IA avec des performances de 99 TOPS, un écran intelligent intégré de 2,33 pouces pour des informations utiles, un système de refroidissement MER 3.0 avec quatre ventilateurs et caloducs en forme de Y, la prise en charge du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3, et Windows 11.

