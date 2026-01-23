Le prix de l'iPhone Air a presque été divisé par deux en Chine

L'année dernière, Apple a lancé l'iPhone Air, un modèle ultra-fin qui a été quasiment immédiatement considéré comme un échec. Aujourd'hui, le site d'information réputé Digital Chat Station a révélé des détails sur les ventes de ce smartphone en Chine. Selon ses dires, seulement 200 000 unités auraient été vendues depuis l'automne. Un chiffre très faible comparé aux 4,8 millions d'iPhone 17, aux 4,9 millions d'iPhone 17 Pro et aux 8,26 millions d'iPhone 17 Pro Max. Le prix de l'iPhone Air en Chine a déjà chuté de 37 %, pour atteindre 5 100 yuans (environ 730 dollars) pour la version de base de 256 Go. Même l'iPhone 16e, moins populaire, coûte 5 500 yuans. Auparavant, il avait été rapporté qu'Apple avait décidé de reporter la sortie de l'iPhone Air 2, la deuxième génération d'iPhone, et que le concepteur du modèle original avait quitté l'entreprise.
