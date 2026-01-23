Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Le prix de l'iPhone Air a presque été divisé par deux en Chine
Publié le: 23/01/2026 @ 17:44:20: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleL'année dernière, Apple a lancé l'iPhone Air, un modèle ultra-fin qui a été quasiment immédiatement considéré comme un échec. Aujourd'hui, le site d'information réputé Digital Chat Station a révélé des détails sur les ventes de ce smartphone en Chine. Selon ses dires, seulement 200 000 unités auraient été vendues depuis l'automne. Un chiffre très faible comparé aux 4,8 millions d'iPhone 17, aux 4,9 millions d'iPhone 17 Pro et aux 8,26 millions d'iPhone 17 Pro Max. Le prix de l'iPhone Air en Chine a déjà chuté de 37 %, pour atteindre 5 100 yuans (environ 730 dollars) pour la version de base de 256 Go. Même l'iPhone 16e, moins populaire, coûte 5 500 yuans. Auparavant, il avait été rapporté qu'Apple avait décidé de reporter la sortie de l'iPhone Air 2, la deuxième génération d'iPhone, et que le concepteur du modèle original avait quitté l'entreprise.
Le mini PC Machenike Mini GTS est désor... »« ASUS a annulé le projet de smartphone R...
Plus d'actualités dans cette catégorie
29-01Apple oblige une fois de plus Patreon à verser une commission de 30 %.
28-01L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
28-01L'iPhone 18 Pro sera compatible avec Starlink.
28-01L'iPhone 18 Pro sera équipé d'un appareil photo à ouverture variable et d'un téléconvertisseur.
26-01Apple n'a pas réussi à proposer de la mémoire à un prix raisonnable.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Microsoft Microsoft
Les revenus de la Xbox de Microsoft ont chuté de 32 %.
Mobile Mobile
Google a désactivé des fonctionnalités importantes sur le Pixel 4.
Apple Apple
L'iPhone 16 sera le smartphone le plus populaire en 2025.
Mobile Mobile
Le Samsung Galaxy S26 Ultra bénéficiera d'un mode anti-logiciels espions.
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
GOG Galaxy disposera d'un client natif pour Linux.
Informaticien.be - © 2002-2026 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?