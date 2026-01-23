Se connecter  
ASUS a annulé le projet de smartphone ROG Phone 10.
Publié le: 23/01/2026 @ 17:42:59: Par Nic007 Dans "Mobile"
MobileASUS a récemment annoncé l'arrêt de sa production de smartphones. Il est désormais confirmé que le ROG Phone 10, un modèle gaming initialement prévu pour le mois prochain, est également annulé. Je vous rappelle que le dernier né de cette gamme est le ROG Phone 9 FE, équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gravé en 4 nanomètres avec une fréquence maximale de 3,3 GHz, d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 185 Hz et une luminosité maximale de 2 500 nits, de 16 Go de RAM LPDDR5X, de 256 Go de mémoire flash UFS 4.0, d'un appareil photo arrière avec modules de 50 MP (capteur Sony IMX890 avec stabilisation optique, 13 MP (ultra grand-angle) et 5 MP (macro)), d'un appareil photo frontal d'une résolution de 32 MP, des AirTriggers, un rétroéclairage AniMe Mini-LED, une batterie de 5 500 mAh et la prise en charge de la charge filaire de 65 W et de la charge sans fil de 15 W.

