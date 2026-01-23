Se connecter  
Apple s'apprête à lancer un code PIN doté d'une intelligence artificielle et ...
Publié le: 23/01/2026 @ 17:41:45: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleSelon une nouvelle source interne, Apple travaillerait sur une broche compacte dotée d'intelligence artificielle, de la taille d'un AirTag. Si l'appareil est commercialisé, il s'agira du premier produit Apple conçu de A à Z autour de l'intelligence artificielle et il intégrera probablement une version améliorée de Siri. D'après The Information, le développement de cet objet connecté est toujours en cours, mais le projet pourrait subir des retards, voire être annulé. La broche serait ronde et ressemblerait beaucoup à l'AirTag, tant par sa taille que par son design, combinant aluminium et verre. La face avant serait équipée de caméras grand angle et ultra grand angle, de trois microphones et d'un haut-parleur intégré.

Un bouton latéral permet une commande physique, mais la plupart des commandes seront vocales. L'appareil prendrait également en charge l'enregistrement vidéo, la prise de photos, la reconnaissance des sons ambiants et la lecture audio. La recharge sans fil est également prévue, mais reste secondaire. On ignore encore si Apple proposera cette broche connectée comme accessoire pour ses produits existants ou si elle sera vendue séparément. L'annonce est initialement prévue pour 2027, mais, comme indiqué précédemment, le projet pourrait être retardé ou annulé. Le problème est que des appareils similaires ont déjà été commercialisés sans rencontrer le succès escompté, laissant Apple face à un choix.
