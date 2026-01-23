Apple maintiendra le prix de l'iPhone 17e à un niveau bas.

Les principaux facteurs de la hausse des prix des smartphones sont actuellement les puces mémoire NAND et DRAM, dont les analystes estiment que le prix a augmenté respectivement de 70 % et 100 %. Pour les modèles haut de gamme d'iPhone 18 dotés de la plus grande capacité de stockage, attendus plus tard cette année, Apple n'aura probablement d'autre choix que d'appliquer un prix plus élevé. Cependant, la situation pourrait être différente pour l'iPhone 17e. Selon les dernières rumeurs, le géant technologique aurait optimisé sa chaîne d'approvisionnement pour ce modèle plus abordable, ce qui laisse entrevoir la possibilité de maintenir, voire de baisser, son prix.
L'iPhone 17e devrait également abandonner l'encoche de l'iPhone 16e au profit d'un écran Dynamic Island, mais il sera équipé de dalles OLED LTPS de BOE au lieu des écrans LTPO plus onéreux des modèles haut de gamme. Le fabricant chinois d'écrans a une réputation mitigée en matière de qualité et de volume de production ; il est donc possible qu'Apple ait pu se procurer ces dalles à un prix nettement inférieur à celui que Samsung ou LG auraient dû payer. De plus, l'entreprise a récemment commencé à utiliser ses propres modems, ce qui lui permet de réaliser des économies. Bien sûr, cela ne suffira pas à compenser entièrement la hausse du prix de la RAM, mais le géant de Cupertino sera mieux placé que ses concurrents, ce qui donnera un avantage certain à son smartphone abordable dès son lancement.
