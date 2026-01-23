L'iPhone 18 sera plus cher, mais son design changera.

Avec le lancement de l'iPhone 18 cette année, Apple s'oriente progressivement vers le concept d'iPhone « tout écran », et la firme devrait utiliser des dalles LTPO+ pour le Face ID sous l'écran. En clair, en plaçant la caméra TrueDepth et ses composants sous la dalle OLED, l'îlot dynamique devrait se réduire considérablement. D'après de récentes informations, cette réduction serait significative : les rumeurs évoquent une réduction de 35 % pour l'îlot des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. Par ailleurs, même si l'encoche de l'écran de ses smartphones haut de gamme devrait diminuer, Apple ne souhaite vraisemblablement pas opter pour un design avec un trou dans le coin supérieur gauche ou droit. La raison est compréhensible : la firme craint les réactions négatives des consommateurs, qui y voient une imitation de la concurrence, car des encoches similaires étaient présentes sur les smartphones Android il y a huit ans.
Les analystes estiment également que l'écran dynamique plus compact et les modifications de design séduiront les acheteurs, mais Apple pourrait susciter un intérêt encore plus grand en misant sur le matériel. Par exemple, les processeurs A20 et A20 Pro seront les premiers de la marque à intégrer une gravure en 2 nm, offrant ainsi un gain de performances significatif pour une utilisation concrète des smartphones haut de gamme. La seule question qui demeure est celle du prix final de ces appareils, car le coût actuel des puces de RAM obligera inévitablement le fabricant à augmenter le prix de l'iPhone, ce qui a généralement pour conséquence de réduire les ventes.
