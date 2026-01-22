Les consoles de nouvelle génération pourraient sortir en 2030.

Six ans déjà après la sortie des PlayStation 5 et Xbox Series X|S, nombreux sont ceux qui attendent avec impatience les premières informations concernant la prochaine génération de consoles, prévue pour 2027-2028. Cependant, les constructeurs sont confrontés à un contexte extrêmement difficile : la conjoncture économique actuelle et la flambée des prix de la mémoire vive (RAM) compliquent considérablement la préparation de la PlayStation 6 et de la prochaine Xbox. Si ni Sony ni Microsoft n'ont communiqué directement sur cette situation, qui devrait perdurer pendant plusieurs années, elle risque d'avoir un impact significatif sur leurs projets pour la prochaine génération. Un analyste réputé prévoit même un report de la sortie de la PlayStation 6 au-delà des dates initialement prévues pour 2027-2028.
D'après ses prévisions, Sony mise sur l'allongement du cycle de vie de la génération de consoles actuelle : l'entreprise continuera de soutenir activement la PlayStation 5, tandis que la PlayStation 6 devrait être retardée plus longtemps que prévu. Bien que l'éventualité d'un retard pour la prochaine génération de consoles ait déjà été évoquée, les prévisions de cet expert renforcent cette hypothèse. Un retard plus important, jusqu'en 2029-2030, voire plus tard, créerait une situation inédite pour le secteur, les constructeurs n'ayant généralement jamais connu de tels intervalles entre les générations. Cependant, si le problème de la mémoire vive n'est pas résolu, les géants du marché devront agir en fonction du matériel disponible.
