ASUS a déjà mis à jour le BIOS pour les processeurs Arrow Lake Refresh.
Publié le: 22/01/2026 @ 17:37:45: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielBien qu'Intel n'ait pas encore dévoilé sa nouvelle gamme Arrow Lake, ASUS a déjà préparé ses cartes mères de la série 800 pour la prise en charge de ces processeurs. L'entreprise l'a annoncé aujourd'hui sur ses réseaux sociaux, confirmant que les cartes seront compatibles avec le BIOS. Ainsi, les utilisateurs souhaitant mettre à niveau ou acquérir un processeur Intel Arrow Lake Refresh, également connu sous le nom de Core Ultra Plus, bénéficieront d'une compatibilité totale dès sa sortie. ASUS publiera également des mises à jour du BIOS pour plusieurs cartes mères plus tard ce mois-ci, notamment la plateforme W880, ainsi que les solutions grand public de la série 800 telles que les Z890, B860 et la H810. Intel n'a pas encore annoncé officiellement Arrow Lake Refresh et reste très discret à ce sujet.

Cependant, plusieurs modèles de cette gamme ont déjà fait l'objet de fuites à plusieurs reprises, confirmant ainsi leur sortie imminente. Parmi eux figurent les Core Ultra 5 250K Plus, Core Ultra 7 270K Plus et Core Ultra 9 290K Plus, qui, selon les rumeurs, offriraient un nombre de cœurs accru ou des fréquences boost plus élevées que les processeurs Arrow Lake actuels. Intel devrait lancer ces nouveaux produits en mars ou avril, mais les fabricants de cartes mères préparent apparemment déjà les BIOS afin de garantir une compatibilité totale. Et ASUS n'est pas le seul concerné : d'autres grandes marques travaillent également sur ce sujet.

https://i.ibb.co/CK1ZrFG0/icon.webp
