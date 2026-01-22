AMD a annoncé le prix officiel du Ryzen 7 9850X3D.

AMD vient d'annoncer que son processeur de bureau Ryzen 7 9850X3D, très attendu et destiné aux jeux, sera disponible le 29 janvier au prix de vente conseillé de 499 $. Ce nouveau processeur se positionne juste au-dessus de son homologue à 8 cœurs, le très populaire Ryzen 7 9800X3D, dans la gamme actuelle de processeurs AMD compatibles avec la technologie 3D V-Cach. Il est important de noter que ce processeur ne bénéficie d'aucune amélioration significative de ses performances. Le fabricant a conservé les mêmes huit cœurs Zen 5 et seize threads, mais les performances globales ont été légèrement améliorées grâce à une fréquence d'horloge plus élevée par cœur.
D'après les médias occidentaux, ce processeur offrira un gain de performances d'environ 5 à 8 % par rapport au Ryzen 7 9800X3D. De ce fait, dans la plupart des jeux vidéo récents, il sera difficile de percevoir une différence significative sans mesures et tests de performance précis. En revanche, si un utilisateur souhaite assembler le système le plus performant possible avec les composants actuellement disponibles, cette nouvelle puce représente le meilleur choix. Cependant, Intel n'a pas encore été en mesure de proposer un processeur suffisamment puissant pour rivaliser avec ce nouveau venu dans le domaine des jeux vidéo, et ses processeurs « bleus » accusent un retard sur AMD dans ce domaine pour la deuxième génération consécutive. Intel parviendra peut-être à inverser la tendance, mais pour l'instant, les processeurs « rouges » semblent trop dominants sur ce segment de composants PC.
