Les gens vont détester le nouveau YouTube. Tout est basé sur l'IA.

YouTube annonce de nouveaux changements liés à l'intelligence artificielle. La plateforme prévoit de mettre davantage l'accent sur les outils d'IA pour les créateurs dans les années à venir, et l'une des nouveautés sera la possibilité de créer des Shorts à partir d'une image générée par l'IA. Le PDG de YouTube, Neal Mohan, a annoncé ces projets dans sa lettre annuelle à la communauté. Il a précisé que les créateurs pourront réaliser de courtes vidéos à leur image d'ici la fin de l'année. Cela signifie que davantage de contenus générés par l'IA, y compris des versions numériques des créateurs eux-mêmes, pourraient apparaître dans la section Shorts. YouTube ne dévoile pas pour le moment les détails de fonctionnement de cette fonctionnalité. Boot Bullwinkle, représentant de la plateforme, a simplement indiqué que de plus amples informations, notamment la date de lancement précise et le fonctionnement de l'outil, seront communiquées ultérieurement. On sait toutefois que l'outil sera lancé en 2026. Créer des Shorts à partir de vos propres images s'inscrit dans la stratégie globale d'intelligence artificielle de YouTube. La plateforme propose déjà aux créateurs un chatbot pour analyser les statistiques de leur chaîne, un doublage automatique grâce à l'IA et la génération de courts clips pour les Shorts.
YouTube prévoit également de déployer de nouvelles fonctionnalités cette année. Parmi elles, la possibilité de créer des jeux simples à partir de descriptions textuelles, déjà disponible en phase de test fermé. Les créateurs bénéficieront aussi de nouvelles options pour expérimenter avec la musique grâce à des outils basés sur l'intelligence artificielle. Dans sa lettre, Neal Mohan a également abordé le problème de l'afflux de contenus générés par l'IA sur la plateforme. Il a souligné que, depuis plus de 20 ans, YouTube s'est toujours gardé d'imposer des règles strictes aux créateurs, mais que cette ouverture implique une responsabilité quant à la qualité des contenus visionnés. D'après Mohan, YouTube développe des systèmes existants qui ont déjà prouvé leur efficacité dans la lutte contre le spam et les contenus racoleurs. Ces systèmes contribueront également à réduire les contenus répétitifs et de faible qualité, de plus en plus présents sur la plateforme à mesure que les outils d'intelligence artificielle progressent.
Ces changements ne concernent pas uniquement l'IA. YouTube prévoit d'introduire de nouveaux formats dans le flux Shorts cette année, notamment des publications illustrées qui apparaîtront directement à côté des vidéos. Le PDG de YouTube a également souligné l'ampleur de la popularité des Shorts. Selon les données, les vidéos courtes sur la plateforme génèrent actuellement en moyenne environ 200 milliards de vues par jour, ce qui démontre l'importance de ce format pour l'écosystème YouTube.
